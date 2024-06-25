Адміністрація США розкрила своє бачення стратегії успіху України

Забезпечити успіх України у війні проти Росії можна трьома діями. Необхідно позбавити Москву можливостей просуватися на сході, використовувати ближні вогневі рубежі та завдавати Україні економічних збитків.

Про це заявив помічник Держсекретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О'Брайєн, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Коли я говорю про стратегію успіху України зараз, йдеться про те, що потрібно зупинити спроби Росії прорватися на сході. І це перший крок до успіху", - сказав представник Держдепартаменту США.

Він зазначив, що це передбачає позбавлення Росії можливостей використовувати її вогневі рубежі та заважати Україні відновлювати свою економіку. Досягти такого прогресу можна з достатнім забезпеченням українців засобами ППО та іншими озброєннями, щоб країна могла боротися протягом тривалого періоду.

Згодом виникне момент, коли Росія повинна буде замислитися, чи може вона просуватися далі.

Підсумувавши вищесказане, представник Держдепартаменту додав, що визначення успіху України також полягає в тому, щоб країна могла врешті-решт контролювати всю свою міжнародно визнану територію.