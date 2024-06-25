В Госдепе объяснили, почему США не признают Россию государством-спонсором терроризма

Статус государства-спонсора терроризма повлечет за собой ряд негативных последствий, в том числе гуманитарного характера. Более эффективно усиление санкционного давления, считают в Госдепартаменте США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Поэтому США продолжают действовать путем усиления санкций против представителей российских властей, российских компаний, а также экспорта, что "ослабляет российскую военную машину". Миллер пообещал, что Соединенные Штаты будут делать это и дальше.

По его словам, статус государства-спонсора терроризма повлечет за собой ряд негативных последствий, в том числе гуманитарного характера.

"Мы продолжаем считать, что существуют более эффективные способы привлечь Россию к ответственности за ее действия, чем признание ее государством-спонсором терроризма", - сказал во время брифинга для прессы представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Напомним, в 2022 году министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, почему США не признают РФ государством-спонсором терроризма.

Первым аргументом он назвал то, что когда государство объявляется спонсором терроризма, то активы этого государства на территории США открываются для судебных тяжб граждан США и юридических лиц, и их можно получить в качестве компенсации за те или иные действия.

Второй аргумент состоит в том, что США не хотят, чтобы их друзья и союзники, прежде всего, в Европе, попали под вторичные американские санкции.

Третий аргумент – в том, что совокупный перечень критериев для признания государства спонсором терроризма выписан таким образом, что Россия под него не подпадает, пояснил Кулеба.

В то же время, 21 июня этого года американские сенаторы от обеих партий Конгресса выступили с заявлением о том, что подписание соглашения о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР должно стать толчком в признании России государством-спонсором терроризма.

Следует отметить, что в июне 2023 года в Конгресс США вносили законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма . Его поддержали обе партии, однако документ так и не был принят.

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