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Адміністрація США схвалила оборонну угоду з Тайванем на 100 млн доларів

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Вашингтон, Вівторок 08 лютого 2022 06:40
Адміністрація США схвалила оборонну угоду з Тайванем на 100 млн доларів Фото: адміністрація США схвалила оборонну угоду з Тайванем (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Держдепартамент США схвалив надання Тайваню послуг і продаж обладнання для технічної "підтримки, обслуговування і вдосконалення" зенітних ракетних комплексів. Угоду планується виконувати в рамках програми обслуговування ЗРК Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство зі співробітництва в галузі безпеки (DSCA) Міністерства оборони США.

Як підрядники названі концерн Raytheon Technologies і корпорація Lockheed Martin.

"Запланований продаж служить національним і економічним інтересам США, а також інтересам в області безпеки, оскільки сприяє триваючим зусиллям одержувача в області модернізації своїх збройних сил і підтримки надійного оборонного потенціалу. Пропонований продаж може підвищити безпеку одержувача і сприятиме політичній стабільності, військовому балансу, економіці і прогресу в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Сума угоди становить 100 млн доларів.

Американська адміністрація вже офіційно повідомила Конгрес про дане рішення. У законодавчого органу тепер є 30 днів на вивчення цих військових контрактів і їх можливе блокування.

Нагадаємо, що США і Японія обговорили загрозу Китаю Тайваню. Обидві країни стурбовані.

Раніше повідомлялося, що Тайвань просить Китай уникати війни. Про це заявила президент Тайваню.

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