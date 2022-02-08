Администрация США одобрила оборонную сделку с Тайванем на 100 млн долларов

Госдепартамент США одобрил предоставление Тайваню услуг и продажу оборудования для технической "поддержки, обслуживания и совершенствования" зенитных ракетных комплексов. Соглашение планируется выполнять в рамках программы обслуживания ЗРК Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Министерства обороны США .

В качестве подрядчиков названы концерн Raytheon Technologies и корпорация Lockheed Martin.

"Предполагаемая продажа служит национальным и экономическим интересам США, а также интересам в области безопасности, поскольку содействует продолжающимся усилиям получателя в области модернизации своих вооруженных сил и поддержания надежного оборонного потенциала. Предлагаемая продажа может повысить безопасность получателя и будет способствовать политической стабильности, военному балансу, экономике и прогрессу в регионе", - говорится в сообщении.

Сумма сделки составляет 100 млн долларов.

Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на изучение этих военных контрактов и их возможное блокирование.