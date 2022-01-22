Байден і прем'єр Японії провели першу зустріч: обговорили Китай і ядерну зброю

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провели першу офіційну Онлайн-зустріч. На ній обговорили загрози з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Відзначається, що більшу частину 80-хвилинної бесіди Байден і Кісіда присвятили питанням, пов'язаним з Китаєм. Обидва лідери висловили побоювання з приводу посилення агресії Китаю щодо Тайваню.

Японія стурбована намірами Китаю в Південно-Китайському морі, де в останні роки він посилив свою військову присутність. Також залишається напруженою ситуація і в Східно-Китайському морі, де ведеться давня суперечка про групу безлюдних острівців, що знаходяться під управлінням Токіо, але на які претендує Японія.

Байден зазначив, що США прихильні дотриманню японо-американського договору про безпеку 1960 року, який поширюється на контрольовані Японією спірні острови Сенкаку, які Китай іменує Дяоюй.

Торкнулися і питання про ядерну зброю. Як відомо, Північна Корея запропонувала відновити ядерні випробування і випробування ракет великої дальності, які були припинені більше трьох років. Байден ясно дав зрозуміти, що США будуть тісно співпрацювати з Південною Кореєю і Японією, щоб перешкодити Північній Кореї в подальших провокаціях.