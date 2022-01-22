ru ua
Сб, 22 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден і прем'єр Японії провели першу зустріч: обговорили Китай і ядерну зброю

Новость на русском →
США, Субота 22 січня 2022 02:54
Байден і прем'єр Японії провели першу зустріч: обговорили Китай і ядерну зброю Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провели першу офіційну Онлайн-зустріч. На ній обговорили загрози з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Відзначається, що більшу частину 80-хвилинної бесіди Байден і Кісіда присвятили питанням, пов'язаним з Китаєм. Обидва лідери висловили побоювання з приводу посилення агресії Китаю щодо Тайваню.

Японія стурбована намірами Китаю в Південно-Китайському морі, де в останні роки він посилив свою військову присутність. Також залишається напруженою ситуація і в Східно-Китайському морі, де ведеться давня суперечка про групу безлюдних острівців, що знаходяться під управлінням Токіо, але на які претендує Японія.

Байден зазначив, що США прихильні дотриманню японо-американського договору про безпеку 1960 року, який поширюється на контрольовані Японією спірні острови Сенкаку, які Китай іменує Дяоюй.

Торкнулися і питання про ядерну зброю. Як відомо, Північна Корея запропонувала відновити ядерні випробування і випробування ракет великої дальності, які були припинені більше трьох років. Байден ясно дав зрозуміти, що США будуть тісно співпрацювати з Південною Кореєю і Японією, щоб перешкодити Північній Кореї в подальших провокаціях.

Також лідери обговорили подальшу економічну співпрацю, зусилля по боротьбі з пандемією COVID-19 та інші питання. Торкнулися і питання кризи у Східній Європі, де Росія зосередила свої війська на кордоні з Україною.

Нагадаємо, в Японії заявили, що їм належить чотири Курильських острови. На ці острови претендує Росія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Сполучені Штати Америки
NEWS
Нова хвиля COVID в Україні. Коли чекати піку
Нова хвиля COVID в Україні. Коли чекати піку
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі