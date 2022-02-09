В Абу-Дабі сталися вибухи у висотній будівлі
Фото: в Абу-Дабі сталися вибухи (AD-theculturetrip-com)
В Абу-Дабі сталося два вибухи невідомого походження в місцевому готелі. Місцеві жителі думали, що це ракетний обстріл.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Еxpress.
Офіційна влада називає причиною пожежі вибух газового балона в будівлі на вулиці Хамдан. Постраждалі в результаті інциденту відсутні, ведеться слідство.
Водночас очевидці стверджують, що перед вибухом в будівлю готелю потрапила ракета.
Нагадаємо, у січні ОАЕ заявили про спробу атаки на Абу-Дабі. Ракети перехопили, небо для безпілотників закрили.
Також повідомлялося, що арабська коаліція здійснила авіаудар по в'язниці в Сані. В результаті загинули десятки людей, і близько 200 отримали поранення.