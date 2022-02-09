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В Абу-Дабі сталися вибухи у висотній будівлі

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Абу-Дабі, Середа 09 лютого 2022 11:00
В Абу-Дабі сталися вибухи у висотній будівлі Фото: в Абу-Дабі сталися вибухи (AD-theculturetrip-com)
Автор: Анастасія Рокитна

В Абу-Дабі сталося два вибухи невідомого походження в місцевому готелі. Місцеві жителі думали, що це ракетний обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Еxpress.

Офіційна влада називає причиною пожежі вибух газового балона в будівлі на вулиці Хамдан. Постраждалі в результаті інциденту відсутні, ведеться слідство.

Водночас очевидці стверджують, що перед вибухом в будівлю готелю потрапила ракета.

Нагадаємо, у січні ОАЕ заявили про спробу атаки на Абу-Дабі. Ракети перехопили, небо для безпілотників закрили.

Також повідомлялося, що арабська коаліція здійснила авіаудар по в'язниці в Сані. В результаті загинули десятки людей, і близько 200 отримали поранення.

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