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ОАЕ заявили про спробу атаки на Абу-Дабі. Ракети перехопили, небо для безпілотників закрили

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Абу-Дабі, Понеділок 24 січня 2022 08:21
ОАЕ заявили про спробу атаки на Абу-Дабі. Ракети перехопили, небо для безпілотників закрили Фото: ОАЕ заявили про спробу атаки на Абу-Дабі (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В ОАЕ повідомили про знищення двох запущених по Абу-Дабі ракет. Постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони країни.

Системи ППО знищили дві балістичні ракети, запущені "правлячим на півночі Ємену рухом "Ансар Аллах", повідомили військові. Вони також додали, що залишки ракет впали в окремих районах емірату Абу-Дабі.

Міноборони ОАЕ висловило готовність "протидіяти будь-яким погрозами і вживає всіх необхідних заходів для захисту держави від усіх атак".

Зазначимо, в ОАЕ заборонили запускати в небо безпілотники в якості розваги після атаки на цьому тижні. За це буде юридична відповідальність.

На початку минулого тижня кілька безпілотників одночасно вразили цілі в столиці ОАЕ Абу-Дабі, в тому числі зону будівництва нового аеропорту і цистерни з пальним поблизу складів національної нафтової компанії, в результаті чого загинули три людини, шестеро отримали поранення.

Відповідальність взяли на себе хусити - вони назвали наліт відповіддю на участь Еміратів у війні проти них в Ємені.

Нагадаємо, що в Ємені загострилася ситуація. Арабська коаліція оголосила про початок авіаударів по столиці Сану.

Також повідомлялося, що арабська коаліція здійснила авіаудар по в'язниці в Сані. В результаті загинули десятки людей, і близько 200 отримали поранення.

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