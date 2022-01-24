ОАЕ заявили про спробу атаки на Абу-Дабі. Ракети перехопили, небо для безпілотників закрили

В ОАЕ повідомили про знищення двох запущених по Абу-Дабі ракет. Постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Міноборони країни .

Системи ППО знищили дві балістичні ракети, запущені "правлячим на півночі Ємену рухом "Ансар Аллах", повідомили військові. Вони також додали, що залишки ракет впали в окремих районах емірату Абу-Дабі.

Міноборони ОАЕ висловило готовність "протидіяти будь-яким погрозами і вживає всіх необхідних заходів для захисту держави від усіх атак".

Зазначимо, в ОАЕ заборонили запускати в небо безпілотники в якості розваги після атаки на цьому тижні. За це буде юридична відповідальність.

На початку минулого тижня кілька безпілотників одночасно вразили цілі в столиці ОАЕ Абу-Дабі, в тому числі зону будівництва нового аеропорту і цистерни з пальним поблизу складів національної нафтової компанії, в результаті чого загинули три людини, шестеро отримали поранення.

Відповідальність взяли на себе хусити - вони назвали наліт відповіддю на участь Еміратів у війні проти них в Ємені.