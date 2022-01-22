Арабська коаліція здійснила авіаудар по в'язниці в Ємені: десятки загиблих і поранених

Арабська коаліція, очолювана Саудівською Аравією, здійснила авіаудар по в'язниці в місті Сана на півночі Ємену. В результаті цього понад 60 людей загинули, ще близько 200 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voanews .

Відзначається, що в ізоляторі тимчасового утримання в основному перебували мігранти. Серед убитих і поранених були жінки та діти.

При цьому точна кількість жертв і поранених поки не відома, оскільки багато тіл досі залишаються під завалами.

Директор організації "Лікарі без кордонів" в Ємені Ахмед Махат повідомив, що близько 200 поранених були доставлені в місцеву лікарню.

"Неможливо дізнатися, скільки людей було вбито. Схоже, це був жахливий акт насильства", - йдеться в заяві Махата.

За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, щонайменше 100 людей загинули й отримали поранення. При цьому багато видань відзначають, що загинуло 60-70 осіб. Точна кількість досі невідома.

"Вкрай важливо, щоб ми захищали життя людей у збройному конфлікті. Людські втрати, які ми спостерігаємо в Ємені, неприйнятні", - заявив регіональний директор МКЧХ по Близькому і Середньому Сходу Фабріціо Карбоні.

В ООН висловили стурбованість і обурення з приводу авіаударів, в результаті яких загинули і отримали поранення мирні жителі, а також була пошкоджена громадська інфраструктура.

"Наслідки триваючої військової конфронтації в Ходейді можуть бути катастрофічними для єменців, враховуючи важливість портів Ходейди, які залишаються життєво важливими для населення", - заявили в місії ООН.