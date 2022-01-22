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Арабська коаліція здійснила авіаудар по в'язниці в Ємені: десятки загиблих і поранених

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Ємен, Субота 22 січня 2022 03:30
Арабська коаліція здійснила авіаудар по в'язниці в Ємені: десятки загиблих і поранених Фото: арабська коаліція здійснила авіаудар по в'язниці в Ємені (twitter.com/inteldispatches)
Автор: Наталья Скороход

Арабська коаліція, очолювана Саудівською Аравією, здійснила авіаудар по в'язниці в місті Сана на півночі Ємену. В результаті цього понад 60 людей загинули, ще близько 200 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voanews.

Відзначається, що в ізоляторі тимчасового утримання в основному перебували мігранти. Серед убитих і поранених були жінки та діти.

При цьому точна кількість жертв і поранених поки не відома, оскільки багато тіл досі залишаються під завалами.

Директор організації "Лікарі без кордонів" в Ємені Ахмед Махат повідомив, що близько 200 поранених були доставлені в місцеву лікарню.

"Неможливо дізнатися, скільки людей було вбито. Схоже, це був жахливий акт насильства", - йдеться в заяві Махата.

За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, щонайменше 100 людей загинули й отримали поранення. При цьому багато видань відзначають, що загинуло 60-70 осіб. Точна кількість досі невідома.

"Вкрай важливо, щоб ми захищали життя людей у збройному конфлікті. Людські втрати, які ми спостерігаємо в Ємені, неприйнятні", - заявив регіональний директор МКЧХ по Близькому і Середньому Сходу Фабріціо Карбоні.

В ООН висловили стурбованість і обурення з приводу авіаударів, в результаті яких загинули і отримали поранення мирні жителі, а також була пошкоджена громадська інфраструктура.

"Наслідки триваючої військової конфронтації в Ходейді можуть бути катастрофічними для єменців, враховуючи важливість портів Ходейди, які залишаються життєво важливими для населення", - заявили в місії ООН.

Нагадаємо, що арабська коаліція заявила про початок ударів по Ємену. Під обстріли потрапила столиця Сана.

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Йемен Саудовская Аравия
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