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В Абу-Даби произошли взрывы в высотном здании

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Абу-Даби, Среда 09 февраля 2022 11:00
В Абу-Даби произошли взрывы в высотном здании Фото: в Абу-Даби произошли взрывы (AD-theculturetrip-com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Абу-Даби произошло два взрыва неизвестного происхождения в местной гостинице. Местные жители думали, что это ракетный обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ехргеѕѕ.

Официальные власти называют причиной пожара взрыв газового баллона в здании на улице Хамдан. Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют, ведется следствие.

В то же время очевидцы утверждают, что перед взрывом в здание отеля попала ракета.

Напомним, в январе ОАЭ заявили о попытке атаки на Абу-Даби. Ракеты перехватили, небо для беспилотников закрыли.

Также сообщалось, что арабская коалиция совершила авиаудар по тюрьме в Сане. В результате погибли десятки человек и около 200 получили ранения.

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