В Абу-Даби произошли взрывы в высотном здании
Фото: в Абу-Даби произошли взрывы (AD-theculturetrip-com)
В Абу-Даби произошло два взрыва неизвестного происхождения в местной гостинице. Местные жители думали, что это ракетный обстрел.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ехргеѕѕ.
Официальные власти называют причиной пожара взрыв газового баллона в здании на улице Хамдан. Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют, ведется следствие.
В то же время очевидцы утверждают, что перед взрывом в здание отеля попала ракета.
Напомним, в январе ОАЭ заявили о попытке атаки на Абу-Даби. Ракеты перехватили, небо для беспилотников закрыли.
Также сообщалось, что арабская коалиция совершила авиаудар по тюрьме в Сане. В результате погибли десятки человек и около 200 получили ранения.