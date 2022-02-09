В Абу-Даби произошли взрывы в высотном здании

В Абу-Даби произошло два взрыва неизвестного происхождения в местной гостинице. Местные жители думали, что это ракетный обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ехргеѕѕ.

Официальные власти называют причиной пожара взрыв газового баллона в здании на улице Хамдан. Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют, ведется следствие. В то же время очевидцы утверждают, что перед взрывом в здание отеля попала ракета.