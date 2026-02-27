"Абсурдная провокация": Франция отреагировала на появление дрона возле своего авианосца
Нейтрализация беспилотника вблизи французского авианосца "Шарль де Голль" в шведских водах может быть абсурдной провокацией со стороны России.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Читайте также: Дрон РФ преследовал один из крупнейших авианосцев НАТО в мире: военные отреагировали
"Абсурдная провокация" в шведских водах
Инцидент произошел в среду в проливе Эресунн, недалеко от города Мальме, где пришвартовался французский флагман перед учениями НАТО.
Шведские ВМС зафиксировали и нейтрализовали дрон в 13 километрах от корабля.
Глава МИД Франции подчеркнул, что действия вероятного заказчика выглядят нелогичными.
"Если действительно, как предполагает министр обороны Швеции, этот инцидент имел российское происхождение, единственный вывод, который я мог бы из этого сделать, заключается в том, что это абсурдная провокация", - заявил Барро во время пресс-конференции на борту авианосца.
Безопасность авианосной группы
Несмотря на инцидент, французская сторона отмечает, что ситуация была под полным контролем, а беспилотник не представлял прямой угрозы для атомного авианосца.
"Беспилотник был нейтрализован далеко от авианосца "Шарль де Голль", и безопасности судна и его группы никоим образом не угрожало", - добавил министр.
Шведские власти, в свою очередь, указывают на "сильную связь" между дроном и российским военным кораблем, который в момент инцидента находился в территориальных водах Швеции.
В Кремле эти обвинения традиционно называют "абсурдными".
Провокации дронов РФ
Напомним, это не первый случай провокаций с участием российских беспилотников в Европе.
Ранее РБК-Украина сообщало, что дрон РФ преследовал один из крупнейших авианосцев мира во время международных учений.
Также недавно российский дрон залетел на территорию Румынии, что вызвало очередную волну беспокойства среди стран-членов НАТО относительно безопасности границ Альянса.
Кроме того, проблема неопознанных БПЛА приобретает системный характер в ЕС - только в Германии за год зафиксировали более 1000 неизвестных дронов над критически важными объектами и военными базами.