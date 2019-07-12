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Абромавічус анонсував зміну керівника "Укроборонпрому"


Уже прийняте рішення про зміну Букіна

Нового керівника Державного концерну "Укроборонпром" призначать протягом декількох тижнів. Про це заявив глава наглядової ради держконцерну Айварас Абромавічус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню "Ліга.нет".

Абромавічус підкреслив, що політичне рішення про зміну керівника ДК Павла Букіна вже прийнято.

"Шукаємо йому заміну... Думаю протягом декількох тижнів (буде призначений новий керівник, - ред.)", - сказав глава наглядової ради "Укроборонпрому".

Він підкреслив, що претендента на посаду наглядова рада шукає самотужки - без конкурсу.

"Разом зі мною до наглядової ради увійшли двоє людей, які мають хороше розуміння, що таке оборонний сектор і кадрового потенціалу в ньому. Це Андрій Загороднюк і Давид Арахамія. Як мій радник працює Роман Бондар - один з найвідоміших рекрутерів у цій країні. Ми разом займаємося пошуком людей на топові позиції у концерні", - розповів глава наглядової ради.

Як писало РБК-Україна раніше, гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін заперечував інформацію про "відкати" з покупки підприємством авіаційних висотомірів і заявляв, що не збирається у відставку через скандал навколо інформації про розкрадання в оборонці.

Нагадаємо, в третій частині розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання в армії говорилося, що Букін і звільнений з поста першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.

Зокрема, "Укроборонпром" заплатив 580 тис. доларів за товар, чиста вартість якого - 85 тис. доларів. Журналісти підрахували, що з 460 тис. доларів переплати учасники схеми витратили 160 тис. на переведення у готівку, транзитні фірми і розмитнення за завищеною ціною. Чистий прибуток склав 300 тис. доларів.

Додамо також, 11 липня міністр економічного розвитку України в 2014-2016 роках Айварас Абромавічус був обраний головою наглядової ради "Укроборонпрому".

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