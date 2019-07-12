Абромавичус анонсировал смену руководителя "Укроборонпрома"

Нового руководителя Государственного концерна "Укроборонпром" назначат в течение нескольких недель. Об этом заявил глава наблюдательного совета госконцерна Айварас Абромавичус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию "Ліга.нет".

Абромавичус подчеркнул, что политическое решение о смене руководителя ГК Павла Букина уже принято.

"Ищем ему замену... Думаю в течение нескольких недель (будет назначен новый руководитель, - ред.)", - сказал глава набсовета "Укроборонпрома".

Он подчеркнул, что претендента на должность набсовет ищет своими силами - без конкурса.

"Вместе со мной в набсовет вошли два человека, которые имеют хорошее понимание, что такое оборонный сектор и кадрового потенциала в нем. Это Андрей Загороднюк и Давид Арахамия. Как мой советник работает Роман Бондарь - один из самых известных рекрутеров в этой стране. Мы вместе занимаемся поиском людей на топовые позиции в концерне", - рассказал глава набсовета.

Как писало РБК-Украина ранее, гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин отрицал информацию об "откатах" с покупки предприятием авиационных высотомеров и заявлял, что не собирается в отставку из-за скандала вокруг информации о хищениях в оборонке.

Напомним, в третьей части расследования программы "Наші гроші" о хищениях в армии говорилось, что Букин и уволенный с поста первого замсекретаря СНБО Олег Гладковский похитили миллионы на международном контракте.

В частности, "Укроборонпром" заплатил 580 тыс. долларов за товар, чистая стоимость которого - 85 тыс. долларов. Журналисты подсчитали, что из 460 тыс. долларов переплаты участники схемы потратили 160 тыс. на обналичивание, транзитные фирмы и растаможку по завышенной цене. Чистая прибыль составила 300 тыс. долларов.

Добавим также, 11 июля министр экономического развития Украины в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус был избран главой набсовета "Укроборонпрома".