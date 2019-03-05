Букін прокоментував свою причетність до розкрадання в "Укроборонпромі"

Фото: Павло Букін (Віталій Носач, РБК-україна)

Букін спростовує свою участь у розкраданні в оборонці

Гендиректор Державного концерну "Укроборонпрому" Павло Букін спростовує інформацію про "відкати" з купівлі підприємством авіаційних висотомірів і заявив, що не збирається у відставку через скандал навколо інформації про розкрадання в оборонці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС-Україна.

Глава концерну спростував інформацію про отримання "відкатів" з купівлі підприємством авіаційних висотомірів.

"Отримання якогось винагороди категорично заперечую. Це неправда", - заявив він.

За його словами, деталі не закуповувалися за завищеною ціною. Він також запевнив, що ДК готовий надати за запитом будь-якого правоохоронного органу.

"Завищену ціну категорично заперечую. У нас є відповідна процедура відбору постачальників. Зафіксована в часі і документах, в листуванні. Ми готові всю цю інформацію надати за запитом будь-якого правоохоронного органу", - сказав Букін, додавши, що не можна чітко робити висновок про те, що ціна була дійсно завищена.

Також Букін заявив, що не планує йти з посади гендиректора "Укроборонпрому" на час можливих перевірок.

"Якщо потрібно буде, щоб я звільнився або усунувся від посади - я з жалем, але зроблю це. Спокійно і без політизації", - додав він.

Нагадаємо, вчора вийшла третя частина розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання в армії. У ньому говорилося, що нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.

зокрема, "Укроборонпром" заплатив 580 тис. доларів за товар, чиста вартість якого - 85 тис. доларів. Журналісти підрахували, що з 460 тис. доларів переплати учасники схеми витратили 160 тис. на переведення в готівку, транзитні фірми і розмитнення за завищеною ціною. Чистий прибуток склав 300 тис. доларів.

Сьогодні НАБУ відкрило кримінальну справу за результатами аналізу інформації, викладеної у третій частині розслідування "Bihus.info".