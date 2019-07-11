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Абромавичуса обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому"

Новини » Політика    11.07.2019 - 14:44
Абромавичуса обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому"
Фото: Айварас Абромавічус (Уніан)

Рішення про обрання Абромавичуса було прийнято 10 липня

Міністр економічного розвитку України в 2014-2016 роках Айварас Абромавічус був обраний головою Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу концерну.

Як повідомляється, рішення про обрання Абромавичуса було прийнято спостережною радою у ході першого засідання оновленого складу 10 липня.

У ході засідання керівництво "Укроборонпрому" отсчиталось про процес підготовки до проведення міжнародного аудиту фінансової діяльності концерну, а також майбутні реформи.

"У нас є багато завдань, які ми повинні виконати як можна швидше. І одне з найбільш пріоритетних з них - проведення аудиту "Укроборонпрому", - заявив Абромавічус.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський ввів Давида Арахамию до наглядової ради держконцерну "Укроборонпром".

Крім того, 14 червня Кабмін скасував рішення про виділення 32 мільйонів гривень на аудит "Укроборонпрому".

Зазначимо, п'ятий президент України Петро Порошенко ще 17 квітня заявив, що аудит "Укроборонпрому" розпочався. За словами Порошенка, аудит "коштує мільйони доларів, які треба сплатити з бюджету".

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