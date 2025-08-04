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Возвращение из СЗЧ: военным разрешили служить даже с уголовными делами

Понедельник 04 августа 2025 19:28
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Возвращение из СЗЧ: военным разрешили служить даже с уголовными делами Фото: Возвращение из СЗЧ (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Военнослужащие, самовольно оставившие часть (СЗЧ), могут добровольно вернуться в армию и возобновить службу. Упрощенный механизм будет действовать до 30 августа 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Північ".

Что предусматривает упрощенная процедура

Военный, который оставил часть до 10 мая 2025 года, может до 30 августа добровольно явиться в один из батальонов резерва, ВСП, ГБР, Нацполиции или воспользоваться приложением "Армия+", выразив готовность продолжить службу.

В течение 72 часов после возвращения:

  • возобновляется действие контракта;
  • восстанавливаются денежное, продовольственное, вещевое и прочее обеспечение;
  • возвращаются льготы и социальные гарантии.

Даже с уголовным производством

В ОК "Північ" уточнили, что военные, которые вернулись из СЗЧ, могут продолжить службу даже при наличии уголовного производства - окончательное решение принимает командир.

Кто может воспользоваться механизмом

Упрощенный порядок касается тех, кто:

  • самовольно оставил часть или дезертировал до 10 мая;
  • чья служба была приостановлена на момент возвращения;
  • добровольно прибыл в батальоны резерва до 30 августа.

Что такое СЗЧ

Самовольное оставление воинской части - это нарушение воинской дисциплины, которое может иметь юридические последствия. Сейчас государство дает шанс добровольно вернуться в строй без автоматического наказания.

Напомним, в конце ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет впервые самовольно оставившим службу военным добровольно вернуться без препятствий. Им возобновляют контракт, выплаты, обеспечение и льготы, а открытые дела не станут препятствием для продолжения службы.

В апреле нынешнего года Верховная Рада поддержала продление срока добровольного возвращения на военную службу после СЗВ до конца августа 2025 года.

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