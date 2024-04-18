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Министры G7 не пришли к согласию об использовании замороженных активов РФ: обещают решение в июне

Четверг 18 апреля 2024 06:40
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Министры G7 не пришли к согласию об использовании замороженных активов РФ: обещают решение в июне Фото: Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министры финансов стран "Большой семерки" на встрече в Вашингтоне не смогли прийти к согласию относительно путей использования замороженных российских активов в поддержку Украины. Они продолжат работу над возможными вариантами, которые представят лидерам G7 перед саммитом в Италии в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times и Reuters.

После безрезультатных дебатов министры G7 заявили: "Мы подтверждаем нашу решимость обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный ей Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор в соответствии с нашими правовыми системами".

"Мы будем продолжать работать над всеми возможными путями, с помощью которых замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины в соответствии с международным правом и нашими соответствующими правовыми системами, с целью информирования наших лидеров перед саммитом в Апулии в июне", - говорится в заявлении.

Разногласия в G7 относительно путей использования российских активов

FT объясняет, что Вашингтон поддержал идею полной конфискации активов в 260 миллиардов евро и передачи их Украине. Однако европейские чиновники опасаются, что это может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.

Выступая перед встречей министров финансов G7, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сказала, что предложения США вызывают серьезную обеспокоенность среди юристов, в том числе в американской администрации.

"Переход от замораживания активов к их конфискации и распоряжению ими - это то, на что нужно смотреть очень внимательно", - сказала Лагард, предупредив, что это может привести к "нарушению международного порядка, который вы хотите защитить, и уважения которого ожидаете от России".

Страны ЕС предлагают пока отдать Киеву только прибыль, полученную от базовых активов. Но сейчас Украина нуждается в больших суммах, поскольку дополнительная помощь США задерживается в Конгрессе.

"Мы обсуждаем несколько разных вариантов. Один из них - это конфискация, а другой - предоставление залога или даже использование неожиданных доходов или процентов от этих активов для финансирования ссуды", - сказал министр финансов США Уолли Адейемо.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер сказал, что проценты от активов РФ оцениваются от 3 до 5 миллиардов евро в год в зависимости от уровня процентных ставок.

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