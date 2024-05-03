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Когда Украина может получить прибыль от активов России: прогноз посла ЕС

Пятница 03 мая 2024 19:35
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Когда Украина может получить прибыль от активов России: прогноз посла ЕС Фото: Катарина Матернова, посол ЕС в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина, вероятно, уже до конца 2024 года сможет получить прибыль от российских активов, которые заморозили страны Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Европейского союза в Украине Катарины Матерновой в эфире телемарафона.

Она рассказала, что прибыль от замороженных активов России составляет около 3 млрд евро. Страны ЕС уже обсуждают передачу этой суммы в пользу Украины, есть соответствующие предложения.

"Я надеюсь, что до конца этого года заработанные проценты перейдут в распоряжение Украины", - добавила посол.

Конфискация активов России

Напомним, еще в прошлом году Соединенные Штаты Америки предложили странам Запада конфисковать все замороженные активы России в пользу Украины. Всего это около 300 млрд долларов.

Такая инициатива оказалась слишком радикальной для ряда союзников Киева. Поэтому была предложена альтернатива в виде передачи прибыли от замороженных активов.

Как писало еще в марте издание Financial Times, в Евросоюзе такое решение хотели принять "не позже лета". К 2027 году прибыль от российских активов может возрасти до 20 млрд евро.

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