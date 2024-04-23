Боррель рассказал о плане ЕС по изъятию доходов от замороженных активов России

ЕС разработал план, который позволит изъять чрезвычайные доходы от замороженных активов России и потратить их на нужды Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля .

По его словам, в Евросоюзе после начала войны в Украине были заморожены активы Центрального банка России. Теперь этими активами управляют центральные депозитарии ценных бумаг, и они приносят чрезвычайные доходы, поскольку процентная ставка значительно выросла.

По словам Борреля, в ЕС смогли найти правовую основу для изъятия этих доходов и передачу их на нужды Украины.

"Мы решили поэтапно добиваться цели использовать эти доходы для поддержки Украины. Как первые шаги, принятые Радой в феврале, мы ввели правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют эти доходы, чтобы держать их в стороне, идентифицировать их, держать их в стороне и учитывать их в отдельности", - пояснил представитель ЕС.

Доходы не принадлежат России

Боррель уточнил, что эти доходы теперь находятся на отдельных накопительных счетах. В Евросоюзе ожидается, что этот механизм сможет обеспечить около 3 миллиардов евро в год.

"И кроме того, мы повышаем правовую определенность, ясно давая понять, что эти доходы не принадлежат России, поскольку они не суверенные активы, но проясняем разницу между капиталом и доходами. Я говорю о доходах", - заявил он.

Эти средства нужно направить на военные нужды Украины

Боррель напомнил, что ранее предложил Совету ЕС использовать эти доходы для поддержки Украины военными поставками через Европейский мирный фонд.

По его словам, Украина срочно нуждается в оружии и боеприпасах, чтобы защитить себя и свой народ от российских ракет, беспилотников, бомб и постоянных атак. При этом он признал, что изначально в ЕС планировали использовать эти доходы для поддержки восстановления и реконструкции Украины.

Российские активы хотят использовать для помощи Украине

С начала войны в Украине странам Запада удалось заморозить более 300 млрд. долларов. Однако конфисковать эти средства пока не удалось, страны Запада опасаются юридических и репутационных последствий.

Министр финансов Джанет Йеллен недавно говорила, что Соединенные Штаты совместно с другими странами "Большой семерки" изучают одновременно несколько вариантов передачи Украине замороженных активов РФ.

А вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис говорил, что замороженные активы Российской Федерации в размере 300 миллиардов долларов могут использовать в качестве залога для предоставления кредитов Украине.