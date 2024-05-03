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G7 уже не рассматривает полную конфискацию активов РФ, но есть еще варианты, - FT

Брюссель, Пятница 03 мая 2024 12:16
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G7 уже не рассматривает полную конфискацию активов РФ, но есть еще варианты, - FT Фото: G7 уже не рассматривает идею конфискации российских активов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны "Большой семерки" уже не рассматривают полную конфискацию российских активов. G7 ищет менее радикальные варианты использования денег РФ в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Представители G7 рассказали изданию, что вопрос конфискации российских активов уже не стоит в повестке дня. Вместо этого они ищут альтернативные способы получения средств из замороженных активов.

Одну из идей предложила в феврале Бельгия. В депозитарии Euroclear хранится около 190 млрд евро резервов центробанка РФ, которые предлагают использовать в качестве обеспечения под привлечение долгового финансирования для Украины. Но эта идея рискованна, поэтому европейские страны выступают против.

В апреле 2024 года США разработали другую инициативу, чтобы привлечь финансирование для Украины через заем или облигации под залог будущих доходов от замороженных активов.

В США считают, что это позволит привлечь до 50 млрд долларов для Украины. Это не несет таких рисков, как идея Бельгии.

Главная проблема европейского плана состоит в том, что Украине нужны деньги сейчас. Кроме того, если война закончится в ближайшее время, то это вызовет проблему - что делать со средствами. Деньги, полученные в залог ожидаемых десятилетних доходов, должны быть подкреплены государственными гарантиями.

"Если когда-нибудь состоятся мирные переговоры и Украина решит принять в них участие, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует обратно свои замороженные активы, а в обмен согласится пойти Украине на территориальные уступки. Этого нельзя будет сделать, если вы уже заложили активы", - объяснил один из чиновников Германии.

Конфискация активов РФ

Украина призывает партнеров конфисковать замороженные российские активы. Однако в этом вопросе есть сложности. Некоторые страны заявляют, что якобы нет правовых оснований конфисковать активы России и передавать их Украине.

Напомним, что в Европе было предложено передавать Украине прибыль с замороженных российских активов.

США предложили конфисковать 300 млрд. долларов российских активов, но пока план не смогли согласовать.

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