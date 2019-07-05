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Київське метро на наступному тижні змінить графік

Новини » Суспільство    05.07.2019 - 12:05
Київське метро на наступному тижні змінить графік
Фото: київське метро (РБК-Україна)

Метро у вівторок і п'ятницю буде працювати на годину довше

Київський метрополітен 9 та 12 липня буде перевозити пасажирів на годину довше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" в Facebook.

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням масових заходів метро 9 та 12 липня буде працювати на годину довше. Відзначимо, в ці дати наземний громадський транспорт працюватиме за таким же графіком.

Нагадаємо, в цьому році з київського метро повністю виведуть жетони. Зокрема, після 31 жовтня в метро будуть використовувати тільки електронні засоби оплати за допомогою проїзних, е-квитків, банківських карток, безконтактних платежів або картки киянина. Станом на березень 2019 року близько 75% пасажирів вже не користувалися жетонами.

Також раніше повідомлялося, що метро на житловий масив Виноградар у Києві запустять до кінця 2021 року з відкриттям станцій "Мостицька" і "Проспект Правди". Зазначимо, вартість будівництва обох станцій оцінюється в 6 млрд гривень. У грудні 2018 року Кабінет міністрів виділив 2,5 млрд гривень на продовження зеленої гілки. На початку березня уряд вирішив профінансувати проект ще на 200 млн гривень.

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