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Работу станции метро "Житомирская" в Киеве завтра ограничат

Новости » Общество    08.07.2019 - 21:48
Работу станции метро "Житомирская" в Киеве завтра ограничат
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

На вход и выход будет закрыт один из выходов

Завтра, 9 июля, не будет работать один из выходов станции метро "Житомирская" в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ограничения в работе станции связаны с ремонтными работами - работники "Киевгаза" будут проводить работы на газопроводе.

"С 08:00 до конца дня будет закрыт выход № 1 из станции метро "Житомирская" в сторону улицы Ф. Пушиной", - уточняет КГГА.

Метрополитен предлагает пользоваться выходами № 2 и № 6.

Напомним, в Киеве весь общественный транспорт продолжит свою работу на время проведения музыкального фестиваля "Atlas Weekend". В ночь с 9 на 10 июля, а также с 12 на 13 июля общественный транспорт будет работать на час дольше.

РБК-Украина ранее сообщало, что в Киеве закрыли движение скоростного трамвая на Борщаговку 22 июня. Такое решение было принято из-за ремонта трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить до конца 2019 года.

Кроме того, в связи с проведением массовых мероприятий метро в Киеве 9 и 12 июля будет работать на час дольше.

 

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