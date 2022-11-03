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До 80 атак каждый день. Залужный рассказал об увеличении активности РФ на фронте

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Четверг 03 ноября 2022 21:58
До 80 атак каждый день. Залужный рассказал об увеличении активности РФ на фронте Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Верховным главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 3 ноября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ.

"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта - до 80 атак ежедневно", - заявил Залужный.

По его словам, благодаря мужеству и мастерству украинских воинов, Украина держит оборону. В ходе беседы была отмечена проблема ракетных атак России и применения ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия. Искренне благодарны им за помощь и поддержку", - добавил Залужный.

Ранее мы писали, что Залужный напомнил США об актуальных потребностях Украины. По его словам, для борьбы с российской агрессией Украине требуются не только системы противовоздушной обороны, но и артиллерия.

Также Залужный обсудил с командующим ВС США в Европе планы действий украинской армии.

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