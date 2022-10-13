ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не только ПВО. Залужный напомнил США об актуальных потребностях Украины

Новина українською →
Четверг 13 октября 2022 21:33
Не только ПВО. Залужный напомнил США об актуальных потребностях Украины Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Елизавета Драбкина

Для борьбы с российской агрессией Украине нужны не только системы противовоздушной обороны, но и артиллерия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

Сегодня Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Во время разговора военные обсудили результаты вчерашней встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Залужный искренне поблагодарил страны-союзники за последовательную поддержку Украины и военную помощь, а генерала Милли - за лидерство в этом сверхважном деле.

"О ситуации на фронте. Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Так же важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", - написал он.

Напомним, Зеленский заявлял, что Украине необходимо укреплять ПВО, поскольку сейчас потребности страны удовлетворены только на 10%.

К тому же, Великобритания передаст Украине ракеты средней дальности AMRAAM, которые могут помочь усилить систему ПВО, защищая от крылатых ракет и иранских дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Валерий Залужный
NEWS
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны