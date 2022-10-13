Не только ПВО. Залужный напомнил США об актуальных потребностях Украины

Для борьбы с российской агрессией Украине нужны не только системы противовоздушной обороны, но и артиллерия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram .

Сегодня Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Во время разговора военные обсудили результаты вчерашней встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Залужный искренне поблагодарил страны-союзники за последовательную поддержку Украины и военную помощь, а генерала Милли - за лидерство в этом сверхважном деле.

"О ситуации на фронте. Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Так же важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", - написал он.