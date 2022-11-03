ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До 80 атак щодня. Залужний розповів про збільшення активності РФ на фронті

Новость на русском →
Четвер 03 листопада 2022 21:58
До 80 атак щодня. Залужний розповів про збільшення активності РФ на фронті Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Верховним головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувач ЗС США в Європі генерал Крістофер Каволі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 3 листопада, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ.

"Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту - до 80 атак щодня", - заявив Залужний.

За його словами, завдяки мужності та майстерності українських воїнів України тримає оборону. Під час розмови було відзначено проблему ракетних атак Росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів.

"Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль. Щиро вдячний їм за допомогу і підтримку", - додав Залужний.

Раніше ми писали, що Залужний нагадав США про актуальні потреби України. За його словами, для боротьби з російською агресією Україні потрібні не лише системи протиповітряної оборони, а й артилерія.

Також Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі плани дій української армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України
Віталій НосачФотокорреспондент Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України