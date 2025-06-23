8 перекусов, которые всегда стоит брать в дорогу: удобно, вкусно и очень полезно

Рисовые коржи с ореховой пастой

Диетолог и нутрициолог Мэдди Паскуариелло рассказала, что эта комбинация является отличным вариантом для длительных поездок. С точки зрения питательности, рисовые коржи содержат определенное количество клетчатки, тогда как ореховое масло имеет витамин Е, магний и полезные для сердца жиры.

Вместе эти питательные вещества замедляют пищеварение, стабилизируют энергию и способствуют стабильному уровню сахара в крови, что полезно для длительных поездок.

Чиа-пудинг

Чтобы получить удобный и долговременный перекус в путешествиях, то смешайте семена чиа , корицу , кокосовую стружку и протеин вместе.

Преимущества чиа-пудинга:

богат клетчаткой - надолго дарит ощущение сытости

источник омега-3 жирных кислот - полезно для сердца и мозга

содержит белок - особенно полезно для тех, кто активно занимается спортом

регулирует уровень сахара в крови - благодаря медленному усвоению углеводов

легко приготовить заранее - удобно брать с собой в дорогу или на работу

Сухофрукты

Сухофрукты не только содержат клетчатку, которая утоляет голод, но и обеспечивают витаминами, минералами и антиоксидантами.

Лучше всего искать сухофрукты без добавления сахара, такие как натурально сушеные манго, изюм, инжир, абрикосы и яблоки.

Преимущества сухофруктов в качестве перекуса:

питательные - содержат витамины (A, C, группы B), минералы (калий, магний, железо) и антиоксиданты

удобные - не портятся без холодильника, легко взять с собой

быстрая энергия - благодаря природным сахарами быстро заряжают организм

полезны для пищеварения - многие из них содержат клетчатку (например, чернослив, инжир)

Протеиновые батончики

Протеиновые батончики - это удобный и питательный вариант перекуса, особенно во время путешествий. Они помогают утолить голод, заряжают энергией и поддерживают уровень белка в организме.

Батончики с натуральным составом, без добавления сахара и с высоким содержанием клетчатки - лучший выбор для тех, кто заботится о здоровье.

Орехи

Орехи являются хорошим источником ненасыщенных жиров и белка, которые обеспечивают энергию и повышают чувство сытости. Наслаждайтесь орехами отдельно или с сухофруктами для сбалансированного (и вкусного) перекуса.

Орехи содержат много белка, полезных жиров, клетчатки, витаминов (особенно группы B, E) и минералов (магний, цинк, железо).

Благодаря высокому содержанию жиров и белков, орехи хорошо утоляют голод, снижают желание перекусить чем-то вредным.

Также они не требуют охлаждения, не портятся быстро, легко поместить в сумку, рюкзак или бардачок авто.

Бананы

Бананы содержат природные сахара - глюкозу, фруктозу и сахарозу, которые быстро повышают уровень энергии, поэтому они идеальны для быстрой подзарядки.

Фрукты содержат калий - один из важнейших минералов для работы сердца, мышц и нервной системы. Бананы помогают поддерживать нормальный уровень кровяного давления.

К тому же клетчатка во фрукте помогает поддерживать здоровую работу кишечника, способствует более длительному ощущению сытости.

Фруктовый йогурт

Фруктовые йогурты действительно очень удобный и вкусный вариант перекуса в дороге. Они легкие, быстро усваиваются и при этом дают организму полезные вещества - белки, кальций, витамины и пробиотики.

Вот несколько вариантов фруктовых йогуртов, которые идеально подходят для перекуса в дороге:

греческий йогурт с ягодами - богат белком, ягоды добавляют антиоксиданты и витамины

йогурт с бананом и медом - натуральная сладость и быстрая энергия

йогурт с яблоком и корицей - приятный вкус и помогает контролировать аппетит

йогурт с манго и кокосом - тропический вкус и дополнительные полезные жиры

йогурт с киви и семенами чиа - витамины С, клетчатка и омега-3 жирные кислоты

Вареное яйцо

Вареное яйцо содержит около 6 г высококачественного белка, который помогает чувствовать сытость и поддерживает мышцы, что особенно важно при длительных поездках или активном дне.

Яйца также богаты витаминами группы В (особенно В12), витамином D, а также железом, цинком и селеном - все эти вещества важны для иммунитета и энергетического обмена.

Вареное яйцо легко брать с собой - достаточно лишь положить его в контейнер или бумажное полотенце, чтобы не повредилось. Однако, его стоит съесть в течение двух часов.