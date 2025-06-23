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Назван продукт, который категорически нельзя давать детям до 1 года: вот почему

Понедельник 23 июня 2025 09:45
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Назван продукт, который категорически нельзя давать детям до 1 года: вот почему Почему мед нельзя давать детям до 1 года (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Даша Власенко

Мед считается полезным продуктом, но для детей до 1 года он может быть опасным. Все из-за риска ботулизма - серьезного заболевания, которое может возникнуть из-за спор бактерий, иногда содержащихся в меде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.

Почему именно до 1 года

По словам медика, категорический запрет меда для младенцев до 12 месяцев обусловлен риском детского ботулизма. Мед может содержать споры бактерии Clostridium botulinum, которые в незрелом кишечнике младенца способны прорастать и вырабатывать опасный токсин.

Иммунная и пищеварительная система до года еще недостаточно развиты, чтобы обезвредить эти споры. В результате может развиться ботулизм - редкое, но очень тяжелое заболевание, которое поражает нервную систему и может привести к параличу дыхательных мышц и смерти, если вовремя не оказать помощь.

Важно понимать, что детский ботулизм встречается редко, но младенцы наиболее уязвимы

Симптомы детского ботулизма

Они могут развиваться постепенно. Первыми признаками часто являются запор и слабость - младенец выглядит вялым, голос стал тихий, а лицо малоэмоциональное.

В дальнейшем может прогрессировать мышечная слабость, потеря контроля над головой, конечностями и затруднение дыхания.

Это состояние требует немедленной госпитализации и часто длительного лечения.

Что меняется после 1 года

После первого дня рождения физиология ребенка заметно меняется. Кишечник и иммунная система уже значительно зрелее, чем у младенца, поэтому организм годовалого ребенка способен справиться с единичными спорами ботулизма, не давая им размножаться.

Следовательно, ботулотоксин больше не образуется, и мед становится безопасным с точки зрения риска ботулизма.

После года мед перестает быть запретом, однако остается продуктом с высоким содержанием сахаров. Добавленные сахара в питании детей следует максимально ограничивать, особенно в раннем возрасте. И мед не исключение - хоть он и натуральный, но по составу это в основном глюкоза и фруктоза.

Польза для здоровья ребенка после года

Он содержит немного природных антиоксидантов и обладает легкими противомикробными свойствами. В народной медицине он известен как средство от кашля.

В частности, для детей старше года при кашле можно давать 2-5 мл меда на ночь, что помогает разжижать слизь и облегчает кашель

Педиатр отметила, что мед не является незаменимым продуктом для ребенка. В нем нет таких питательных веществ, которых невозможно получить из других источников. Основу меда составляют углеводы (сахара), которые обеспечивают энергию, но те же углеводы ребенок может получить, например, из фруктов, каш и молока.

Следовательно, специально вводить мед в рацион ребенка "для пользы" нет необходимости.

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