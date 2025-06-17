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Лучшие продукты лета: 18 овощей и фруктов, которые должен есть каждый

Вторник 17 июня 2025 13:33
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Лучшие продукты лета: 18 овощей и фруктов, которые должен есть каждый Названы продукты, которые нужно есть летом (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Лето - время, когда организм требует особого внимания к питанию. Стоит включать в рацион сезонные продукты, которые помогут сохранить водный баланс, улучшить пищеварение и защитить кожу от солнца.

РБК-Украина также сообщает, каких продукты лучше избегать в жару.

Какие продукты есть летом

Лето - это время, когда нужно насыщать тело тем, что реально дает силу, свежесть и легкость.

Диетолог София Наум назвала 18 полезных летних продуктов:

  • огурцы - почти полностью состоят из воды. Поэтому идеальны для увлажнения и поддерживают сердце
  • арбуз - освежает и выводит лишнюю воду. К тому же это идеальный перекус
  • вишня / черешня - нормализуют сон и уменьшают воспаление
  • клубника - много витамина С, поэтому кожа скажет "спасибо"
  • абрикосы/персики - содержит бета-каротин для кожи и зрения
  • зелень (руккола, шпинат) - это хлорофилл и железо, которые полезны для организма
  • помидоры - ликопин в овоще улучшает состояние кожи и сердца
  • авокадо - содержит полезные жиры и улучшает гормональный баланс
  • лимон - освежает, стимулирует пищеварение и улучшает иммунитет
  • ананас - содержит бромелайн для лучшего пищеварения
  • кукуруза - насыщает энергией, клетчаткой и насыщает организм
  • морковь - помогает хорошо загорать и поддерживает зрение.
  • виноград - есть в составе антиоксидант ресвератрол для молодости
  • манго - имеет витамины A, C, E для иммунитета и кожи
  • кефир и йогурт - охлаждает и поддерживает микрофлору
  • мята/базилик - прекрасно помогает пищеварению
  • кокосовая вода - это электролит который прекрасно пить после жары или тренировки
  • черника/голубика - суперфуд для зрения, памяти и кожи

Эксперт добавила что большинство из этих продуктов еще и низкокалорийные.

Чего избегать летом

Напитков, способствующих обезвоживанию

Алкоголь обезвоживает организм и повышает температуру тела, что может привести к тепловому истощению или тепловому удару.

Кофе и энергетики имеют мочегонный эффект, что также способствует обезвоживанию.

Продукты, нагружающие пищеварительную систему

Жирная и жареная пища плохо переваривается, может вызвать тяжесть и дискомфорт, особенно в жару.

Фастфуд и обработанные продукты содержат много соли, сахара и трансжиров, которые могут ухудшить самочувствие в жару.

Продукты с высоким содержанием натрия

Соленые закуски, консервы и копчености могут привести к отекам и повышению артериального давления.

Специи и приправы

Острые специи повышают температуру тела и вызывать дискомфорт.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Софии Наум и сайт NDTV.

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