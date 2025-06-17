Лучшие продукты лета: 18 овощей и фруктов, которые должен есть каждый
Лето - время, когда организм требует особого внимания к питанию. Стоит включать в рацион сезонные продукты, которые помогут сохранить водный баланс, улучшить пищеварение и защитить кожу от солнца.
РБК-Украина также сообщает, каких продукты лучше избегать в жару.
Какие продукты есть летом
Лето - это время, когда нужно насыщать тело тем, что реально дает силу, свежесть и легкость.
Диетолог София Наум назвала 18 полезных летних продуктов:
- огурцы - почти полностью состоят из воды. Поэтому идеальны для увлажнения и поддерживают сердце
- арбуз - освежает и выводит лишнюю воду. К тому же это идеальный перекус
- вишня / черешня - нормализуют сон и уменьшают воспаление
- клубника - много витамина С, поэтому кожа скажет "спасибо"
- абрикосы/персики - содержит бета-каротин для кожи и зрения
- зелень (руккола, шпинат) - это хлорофилл и железо, которые полезны для организма
- помидоры - ликопин в овоще улучшает состояние кожи и сердца
- авокадо - содержит полезные жиры и улучшает гормональный баланс
- лимон - освежает, стимулирует пищеварение и улучшает иммунитет
- ананас - содержит бромелайн для лучшего пищеварения
- кукуруза - насыщает энергией, клетчаткой и насыщает организм
- морковь - помогает хорошо загорать и поддерживает зрение.
- виноград - есть в составе антиоксидант ресвератрол для молодости
- манго - имеет витамины A, C, E для иммунитета и кожи
- кефир и йогурт - охлаждает и поддерживает микрофлору
- мята/базилик - прекрасно помогает пищеварению
- кокосовая вода - это электролит который прекрасно пить после жары или тренировки
- черника/голубика - суперфуд для зрения, памяти и кожи
Эксперт добавила что большинство из этих продуктов еще и низкокалорийные.
Чего избегать летом
Напитков, способствующих обезвоживанию
Алкоголь обезвоживает организм и повышает температуру тела, что может привести к тепловому истощению или тепловому удару.
Кофе и энергетики имеют мочегонный эффект, что также способствует обезвоживанию.
Продукты, нагружающие пищеварительную систему
Жирная и жареная пища плохо переваривается, может вызвать тяжесть и дискомфорт, особенно в жару.
Фастфуд и обработанные продукты содержат много соли, сахара и трансжиров, которые могут ухудшить самочувствие в жару.
Продукты с высоким содержанием натрия
Соленые закуски, консервы и копчености могут привести к отекам и повышению артериального давления.
Специи и приправы
Острые специи повышают температуру тела и вызывать дискомфорт.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Софии Наум и сайт NDTV.