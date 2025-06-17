Лучшие продукты лета: 18 овощей и фруктов, которые должен есть каждый

Лето - время, когда организм требует особого внимания к питанию. Стоит включать в рацион сезонные продукты, которые помогут сохранить водный баланс, улучшить пищеварение и защитить кожу от солнца.

РБК-Украина также сообщает, каких продукты лучше избегать в жару.

Какие продукты есть летом

Лето - это время, когда нужно насыщать тело тем, что реально дает силу, свежесть и легкость.

Диетолог София Наум назвала 18 полезных летних продуктов:

огурцы - почти полностью состоят из воды. Поэтому идеальны для увлажнения и поддерживают сердце

- почти полностью состоят из воды. Поэтому идеальны для увлажнения и поддерживают сердце арбуз - освежает и выводит лишнюю воду. К тому же это идеальный перекус

- освежает и выводит лишнюю воду. К тому же это идеальный перекус вишня / черешня - нормализуют сон и уменьшают воспаление

- нормализуют сон и уменьшают воспаление клубника - много витамина С, поэтому кожа скажет "спасибо"

- много витамина С, поэтому кожа скажет "спасибо" абрикосы/персики - содержит бета-каротин для кожи и зрения

- содержит бета-каротин для кожи и зрения зелень (руккола, шпинат) - это хлорофилл и железо, которые полезны для организма

- это хлорофилл и железо, которые полезны для организма помидоры - ликопин в овоще улучшает состояние кожи и сердца

- ликопин в овоще улучшает состояние кожи и сердца авокадо - содержит полезные жиры и улучшает гормональный баланс

- содержит полезные жиры и улучшает гормональный баланс лимон - освежает, стимулирует пищеварение и улучшает иммунитет

- освежает, стимулирует пищеварение и улучшает иммунитет ананас - содержит бромелайн для лучшего пищеварения

- содержит бромелайн для лучшего пищеварения кукуруза - насыщает энергией, клетчаткой и насыщает организм

- насыщает энергией, клетчаткой и насыщает организм морковь - помогает хорошо загорать и поддерживает зрение.

- помогает хорошо загорать и поддерживает зрение. виноград - есть в составе антиоксидант ресвератрол для молодости

- есть в составе антиоксидант ресвератрол для молодости манго - имеет витамины A, C, E для иммунитета и кожи

- имеет витамины A, C, E для иммунитета и кожи кефир и йогурт - охлаждает и поддерживает микрофлору

- охлаждает и поддерживает микрофлору мята/базилик - прекрасно помогает пищеварению

- прекрасно помогает пищеварению кокосовая вода - это электролит который прекрасно пить после жары или тренировки

- это электролит который прекрасно пить после жары или тренировки черника/голубика - суперфуд для зрения, памяти и кожи

Эксперт добавила что большинство из этих продуктов еще и низкокалорийные.

Чего избегать летом

Напитков, способствующих обезвоживанию

Алкоголь обезвоживает организм и повышает температуру тела, что может привести к тепловому истощению или тепловому удару.

Кофе и энергетики имеют мочегонный эффект, что также способствует обезвоживанию.

Продукты, нагружающие пищеварительную систему

Жирная и жареная пища плохо переваривается, может вызвать тяжесть и дискомфорт, особенно в жару.

Фастфуд и обработанные продукты содержат много соли, сахара и трансжиров, которые могут ухудшить самочувствие в жару.

Продукты с высоким содержанием натрия

Соленые закуски, консервы и копчености могут привести к отекам и повышению артериального давления.

Специи и приправы

Острые специи повышают температуру тела и вызывать дискомфорт.