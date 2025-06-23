8 перекусів, які завжди варто брати в дорогу: зручно, смачно та дуже корисно

Рисові коржі з горіховою пастою

Дієтолог та нутриціолог Медді Паскуаріелло розповіла, що ця комбінація є чудовим варіантом для тривалих поїздок. З точки зору поживності, рисові коржики містять певну кількість клітковини, тоді як горіхове масло має вітамін Е, магній та корисні для серця жири.

Разом ці поживні речовини уповільнюють травлення, стабілізують енергію та сприяють стабільному рівню цукру в крові, що корисно для тривалих поїздок.

Чіа-пудинг

Щоб отримати зручний та довготривалий перекус у подорожах, то змішайте на сіння чіа , ко рицю , кокосову стружку та протеїн разом.

Переваги чіа-пудингу:

багатий на клітковину - надовго дарує відчуття ситості

джерело омега-3 жирних кислот - корисно для серця й мозку

містить білок - особливо корисно для тих, хто активно займається спортом

регулює рівень цукру в крові - завдяки повільному засвоєнню вуглеводів

легко приготувати наперед - зручно брати з собою в дорогу чи на роботу

Сухофрукти

Сухофрукти не тільки містять клітковину, що втамовує голод, але й забезпечують вітамінами, мінералами та антиоксиданти.

Найкраще шукати сухофрукти без доданого цукру, такі як натурально сушені манго, родзинки, інжир, абрикоси та яблука.

Переваги сухофруктів як перекусу:

поживні - містять вітаміни (A, C, групи B), мінерали (калій, магній, залізо) та антиоксиданти

зручні - не псуються без холодильника, легко взяти з собою

швидка енергія - завдяки природним цукрами швидко заряджають організм

корисні для травлення - багато з них містять клітковину (наприклад, чорнослив, інжир)

Протеїнові батончики

Протеїнові батончики - це зручний та поживний варіант перекусу, особливо під час подорожей. Вони допомагають втамувати голод, заряджають енергією та підтримують рівень білка в організмі.

Батончики з натуральним складом, без доданого цукру та з високим вмістом клітковини - найкращий вибір для тих, хто дбає про здоров’я.

Горіхи

Горіхи є гарним джерелом ненасичених жирів і білка, які забезпечують енергію та підвищують відчуття ситості. Насолоджуйтесь горіхами окремо або із сухофруктами для збалансованого (і смачного) перекусу.

Горіхи містять багато білка, корисних жирів, клітковини, вітамінів (особливо групи B, E) і мінералів (магній, цинк, залізо).

Завдяки високому вмісту жирів і білків, горіхи добре втамовують голод, знижують бажання перекусити чимось шкідливим.

Також вони не потребують охолодження, не псуються швидко, легко помістити в сумку, рюкзак чи бардачок авто.

Банани

Банани містять природні цукри - глюкозу, фруктозу та сахарозу, які швидко підвищують рівень енергії, тому вони ідеальні для швидкого підзарядження.

Фрукти містять калій - один із найважливіших мінералів для роботи серця, м’язів і нервової системи. Банани допомагають підтримувати нормальний рівень кров’яного тиску.

До того ж клітковина у фруктові допомагає підтримувати здорову роботу кишечника, сприяє тривалішому відчуттю ситості.

Фруктовий йогурт

Фруктові йогурти дійсно дуже зручний і смачний варіант перекусу в дорозі. Вони легкі, швидко засвоюються і водночас дають організму корисні речовини - білки, кальцій, вітаміни й пробіотики.

Ось кілька варіантів фруктових йогуртів, які ідеально підходять для перекусу в дорозі:

грецький йогурт з ягодами - багатий білком, ягоди додають антиоксиданти та вітаміни

йогурт з бананом і медом - натуральна солодкість і швидка енергія

йогурт з яблуком і корицею - приємний смак і допомагає контролювати апетит

йогурт з манго і кокосом - тропічний смак і додаткові корисні жири

йогурт з ківі та насінням чіа - вітаміни С, клітковина і омега-3 жирні кислоти

Варене яйце

Варене яйце містить близько 6 г високоякісного білка, який допомагає відчувати ситість і підтримує м’язи, що особливо важливо при тривалих поїздках або активному дні.

Яйця також багаті на вітаміни групи В (особливо В12), вітамін D, а також на залізо, цинк і селен - всі ці речовини важливі для імунітету і енергетичного обміну.

Варене яйце легко брати з собою - достатньо лише покласти його у контейнер чи паперовий рушник, щоб не пошкодилося. Однак, його варто з'їсти впродовж двох годин.