Отключение света в большинстве областей: "Укрэнерго" показало графики на 5 января

В понедельник завтра, 5 января, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений света. Отключения ожидаются в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - добавили в компании.

В "Укрэнерго" объяснили, что причиной мер ограничения снова являются последствия российских атак дронами и ракетами на энергообъекты Украины.

"Завтра, 5 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

В компании предупредили, что ограничения коснутся как бытовых потребителей, так и промышленных.

Атаки РФ на энергетику Украины

Напомним, что россияне регулярно пытаются атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Причем эти атаки происходят практически по всей стране - от востока до запада и от севера до юга.

Ранее мы писали, что в ночь на 2 января под удар РФ попали энергообъекты в Николаевской и Запорожской областях, из-за чего потребители остались без света.

Кроме того, атака на Украину была и в ночь на 1 января. В тот момент враг атаковал энергетические объекты в Волынской, Одесской и Черниговской областях.