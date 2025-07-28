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Как понять, что смартфон давно пора заменить на новый: 9 главных признаков

Понедельник 28 июля 2025 19:45
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Как понять, что смартфон давно пора заменить на новый: 9 главных признаков Как определить, что смартфон устарел (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Смартфон давно стал незаменимым помощником - мы используем его для общения, работы, развлечений и покупок. Но даже самая надежная техника со временем начинает давать сбои.

О 9 признаках того, что пора купить новый телефон, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Телефон сильно греется даже при обычных задачах

Один из самых тревожных признаков - смартфон начинает перегреваться без причины. Если он ощутимо нагревается во время звонков, переписки или простого серфинга - это говорит о "возрасте" устройства.

Современные приложения и системы требуют все больше ресурсов, а старое "железо" может просто не справляться с нагрузкой.

Как понять, что смартфон давно пора заменить на новый: 9 главных признаковТелефон может сильно перегреваться даже при обычных задачах (фото: Android Authority)

Задержка при реакции на прикосновения

Если телефон не сразу реагирует на прикосновения, зависает или обновляет экран рывками - это может быть результатом так называемого троттлинга.

Это механизм, при котором чип устройства снижает производительность из-за перегрева. В повседневной работе это выражается в "фризах" интерфейса и снижении скорости отклика.

Иногда причиной может быть и износ самого экрана - но найти замену дисплею для старых моделей все сложнее.

Как понять, что смартфон давно пора заменить на новый: 9 главных признаковЗадержка при реакции на прикосновения (фото: Android Authority)

Смартфон самопроизвольно зависает или перезагружается

Случается, что телефон внезапно перестает реагировать, "зависает" или уходит в перезагрузку. Такие сбои чаще всего связаны с устаревшим "железом" и нестабильной работой системных компонентов.

Иногда проблемы могут быть и программными, но если подобное повторяется - это явный сигнал: пора задуматься о замене устройства.

Аккумулятор заметно деградировал

Со временем любая литий-ионная батарея теряет емкость. Чем дольше вы пользуетесь смартфоном, тем меньше он держит заряд - особенно если аппарат используется активно и заряжается ежедневно.

Несмотря на то, что Android-смартфоны получают меньше критики, чем iPhone, за "умирающие батареи" - проблема касается всех. В новых версиях Android, начиная с Pixel 9 и Android 16, уже можно смотреть статистику износа батареи - как и в iOS.

Как понять, что смартфон давно пора заменить на новый: 9 главных признаковСо временем любая литий-ионная батарея теряет емкость (фото: Android Authority)

Телефон стал заряжаться слишком медленно

Если ваш смартфон начал заряжаться значительно дольше, чем раньше - велика вероятность, что батарея изношена. Временным решением может быть ее замена, если вы не готовы покупать новое устройство.

Но если при этом телефон уже физически изношен и проявляет другие из перечисленных выше признаков – покупка нового будет более разумным решением.

Производитель специально ограничивает производительность

Если вы давно следите за миром технологий, наверняка слышали о "BatteryGate" - скандале, когда Apple намеренно замедляла iPhone 6 и 6s, чтобы снизить нагрузку на изношенные аккумуляторы. После общественного резонанса компания выплатила компенсации и сделала функцию замедления отключаемой.

Несмотря на критику, в таких действиях был смысл - замедление снижало риск перегрева и воспламенения батареи.

Похожая ситуация возникала и с другими производителями. Например, Google ограничивал емкость аккумулятора Pixel 6a из-за производственного брака.

В таких случаях пользователь может рассчитывать на компенсацию или скидку на новое устройство. Если вы столкнулись с подобной проблемой - лучше воспользоваться программой замены, чем пытаться "реанимировать" старый смартфон.

Как понять, что смартфон давно пора заменить на новый: 9 главных признаковРазработчик телефона может намеренно ограничивает его производительность (фото: Android Authority)

Телефон больше не получает обновления

Срок жизни смартфона напрямую связан с тем, как долго он получает обновления. Обычно производители Android-смартфонов гарантируют 2-3 года обновлений Android и еще несколько лет - безопасности.

Samsung и Google, например, обещают до 7 лет поддержки для своих новых моделей.

Если ваше устройство перестало получать обновления, особенно безопасности, это серьезный повод задуматься о замене. Смартфоны без патчей становятся уязвимыми для хакеров и современных атак. И хотя отсутствие свежего интерфейса - не критично, отсутствие защиты от угроз - уже проблема.

Как понять, что смартфон давно пора заменить на новый: 9 главных признаковСрок жизни смартфона напрямую связан с тем, как долго он получает обновления (фото: Android Authority)

Экран теряет цвет или мутнеет

Один из первых признаков "старения" дисплея - изменение цветопередачи. Например, экран может приобрести розоватый или желтый оттенок, стать менее ярким или полностью потускнеть.

Это не обязательно связано с падением - причина может быть в выгорании матрицы или деградации компонентов. Ремонт может быть нецелесообразен: замена экрана на старом устройстве часто не оправдано ни по цене, ни по результату. Если экран перестал отображать цвета как раньше - самое время рассмотреть покупку нового телефона.

Как понять, что смартфон давно пора заменить на новый: 9 главных признаковОдин из первых признаков "старения" дисплея - изменение цветопередачи (фото: Android Authority)

Сигнал сети или Wi-Fi стал нестабильным

Если вы все чаще сталкиваетесь с плохим приемом сигнала, перебоями в соединении или низкой скоростью интернета - возможно, дело в аппаратной несовместимости. Например, старые телефоны не поддерживают 5G или работают только на узком диапазоне Wi-Fi 2.4 ГГц, что уже ограничивает комфорт в 2025 году.

В ближайшее время ожидается внедрение 5G Advanced и повсеместная поддержка трехдиапазонного Wi-Fi. Старые модели, которые не рассчитаны на такие сети, просто не смогут работать в новых условиях. Если ваш смартфон не поддерживает современные стандарты связи - это весомый аргумент в пользу обновления.

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