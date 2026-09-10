До 78 тысяч гривен: кто из украинцев может получить бонусы за трудоустройство в УЗ
"Укрзализныця" запускает мотивационные программы для молодежи, желающей начать карьеру на железной дороге. Студентам предлагают корпоративную стипендию, а выпускникам - дополнительную выплату до 78 000 гривен.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Стипендия для студентов
Корпоративная стипендия рассчитана на студентов выпускных курсов колледжей, профтехов и университетов. В течение шести месяцев - с января по июнь - участники будут получать 50% минимальной зарплаты ежемесячно. Сейчас это около 4000 гривен.
После окончания учебы участники программы смогут трудоустроиться в "Укрзализныце".
Подать заявку на стипендию смогут студенты дневной формы обучения, которые:
- имеют средний балл от 4,5 или 85+;
- не имеют академических долгов;
- уже знакомы с работой в "Укрзализныце" - например, проходили практику или стажировку или участвовали в студенческих или профессиональных проектах.
Участники будут проходить конкурсный отбор и заключать договора с компанией. После завершения учебы они должны трудоустроиться в "Укрзализныце" в течение шести месяцев и проработать там не менее полугода.
Выпускникам будут платить до 78 тысяч гривен
Для тех, кто уже закончил обучение и готов работать, УЗ запускает программу "Стартовый бонус".
Выпускники профтехов, колледжей и университетов, которые трудоустроятся на определенные рабочие и инженерно-технические должности, смогут получить до 78 000 гривен дополнительной выплаты.
Деньги будут выплачивать в два этапа:
- 30 000 гривен - после первых трех месяцев работы;
- 48 000 гривен - после девяти месяцев работы.
В "Укрзализныце" отмечают, что для молодежи эти программы позволяют начать карьеру с дополнительной финансовой поддержкой, официальным трудоустройством, социальными гарантиями и перспективой профессионального развития.
В скором времени компания должна сообщить детали об участии в программах и конкурсном отборе.
Кроме того, молодежное комьюнити "Укрзализныци" PRO готовит хакатоны, программы стажировки, в том числе за рубежом, и другие возможности для профессионального развития.
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