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Главная » Жизнь » Общество

До 78 тысяч гривен: кто из украинцев может получить бонусы за трудоустройство в УЗ

18:01 10.09.2026 Чт
2 мин
Выплаты будут осуществляться в несколько этапов
aimg Татьяна Веремеева
До 78 тысяч гривен: кто из украинцев может получить бонусы за трудоустройство в УЗ Фото: УЗ предлагает студентам бонусы за трудоустройство (Getty Images)
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"Укрзализныця" запускает мотивационные программы для молодежи, желающей начать карьеру на железной дороге. Студентам предлагают корпоративную стипендию, а выпускникам - дополнительную выплату до 78 000 гривен.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Стипендия для студентов

Корпоративная стипендия рассчитана на студентов выпускных курсов колледжей, профтехов и университетов. В течение шести месяцев - с января по июнь - участники будут получать 50% минимальной зарплаты ежемесячно. Сейчас это около 4000 гривен.

После окончания учебы участники программы смогут трудоустроиться в "Укрзализныце".

Подать заявку на стипендию смогут студенты дневной формы обучения, которые:

  • имеют средний балл от 4,5 или 85+;
  • не имеют академических долгов;
  • уже знакомы с работой в "Укрзализныце" - например, проходили практику или стажировку или участвовали в студенческих или профессиональных проектах.

Участники будут проходить конкурсный отбор и заключать договора с компанией. После завершения учебы они должны трудоустроиться в "Укрзализныце" в течение шести месяцев и проработать там не менее полугода.

Выпускникам будут платить до 78 тысяч гривен

Для тех, кто уже закончил обучение и готов работать, УЗ запускает программу "Стартовый бонус".

Выпускники профтехов, колледжей и университетов, которые трудоустроятся на определенные рабочие и инженерно-технические должности, смогут получить до 78 000 гривен дополнительной выплаты.

Деньги будут выплачивать в два этапа:

  • 30 000 гривен - после первых трех месяцев работы;
  • 48 000 гривен - после девяти месяцев работы.

В "Укрзализныце" отмечают, что для молодежи эти программы позволяют начать карьеру с дополнительной финансовой поддержкой, официальным трудоустройством, социальными гарантиями и перспективой профессионального развития.

В скором времени компания должна сообщить детали об участии в программах и конкурсном отборе.

Кроме того, молодежное комьюнити "Укрзализныци" PRO готовит хакатоны, программы стажировки, в том числе за рубежом, и другие возможности для профессионального развития.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как работают проводники "Укрзализныци", что входит в их обязанности и за что они отвечают.

Также мы писали, что на отдельных рейсах "Укрзализныци" пассажиры могут заказать книги при оформлении билета и получить их непосредственно в своем вагоне в начале поездки. Услуга доступна на международных рейсах и ряде флагманских поездов внутреннего сообщения.

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