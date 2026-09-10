До 78 тисяч гривень: хто із українців може отримати бонуси за працевлаштування в УЗ

"Укрзалізниця" запускає мотиваційні програми для молоді, яка хоче розпочати кар'єру на залізниці. Студентам пропонують корпоративну стипендію, а випускникам - додаткову виплату до 78 000 гривень.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" .

Стипендія для студентів

Корпоративна стипендія розрахована на студентів випускних курсів коледжів, профтехів та університетів. Протягом шести місяців - із січня по червень - учасники отримуватимуть 50% мінімальної зарплати щомісяця. Зараз це близько 4000 гривень.

Після завершення навчання учасники програми зможуть працевлаштуватися в "Укрзалізниці".

Подати заявку на стипендію зможуть студенти денної форми навчання, які:

мають середній бал від 4,5 або 85+;

не мають академічних боргів;

вже знайомі з роботою в "Укрзалізниці" - наприклад, проходили практику чи стажування або брали участь у студентських чи професійних проєктах.

Учасники проходитимуть конкурсний відбір та укладатимуть угоду з компанією. Після завершення навчання вони мають працевлаштуватися в "Укрзалізниці" протягом шести місяців і пропрацювати там щонайменше пів року.

Випускникам платитимуть до 78 тисяч гривень

Для тих, хто вже закінчив навчання та готовий працювати, УЗ запускає програму "Стартовий бонус".

Випускники профтехів, коледжів та університетів, які працевлаштуються на визначені дефіцитні робітничі та інженерно-технічні посади, зможуть отримати до 78 000 гривень додаткової виплати.

Гроші виплачуватимуть у два етапи:

30 000 гривень - після перших трьох місяців роботи;

- після перших трьох місяців роботи; 48 000 гривень - після дев'яти місяців роботи.

В "Укрзалізниці" зазначають, що для молоді ці програми дають можливість почати кар'єру з додатковою фінансовою підтримкою, офіційним працевлаштуванням, соціальними гарантіями та перспективою професійного розвитку.

Незабаром компанія має повідомити деталі щодо участі у програмах та конкурсного відбору.

Крім того, молодіжне ком'юніті "Укрзалізниці" PRO готує хакатони, програми стажування, зокрема за кордоном, та інші можливості для професійного розвитку.