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Зеленського не влаштувала пропозиція Порошенко про час дебатів на "Олімпійському"

Новини » Вибори 2019    15.04.2019 - 21:55
Зеленського не влаштувала пропозиція Порошенко про час дебатів на "Олімпійському"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Порошенко наполягає на дебатах 19 квітня з 16:00 до 18:00

У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського вважають недоцільною пропозицію опонента Петра Порошенка про проведення дебатів на НСК "Олімпійський" (Київ) 19 квітня з 16:00 до 18:00. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

У Зеленського вважають, що в цей час ще не завершиться робочий день і всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися до стадіону.

"Законом передбачено, що дебати проходять з 19:00 до 22:00 19 квітня, якщо я не помиляюся. Чому вони шукають кожен раз якісь лазівки, щоб не прийти - це питання", - сказав спікер з питань виборчої кампанії штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 15 квітня спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв на брифінгу повідомив, що Порошенко пропонує Зеленському провести передвиборні дебати на НСК "Олімпійський" (Київ) між 16:00 і 18:00 у п'ятницю, 19 квітня, а потім прийняти участь на дебатах у студії Суспыльного мовника.

"В подальшому і Порошенко, і Зеленський повинні відправитися на дебати на "Суспільному" телебаченні. Згідно з інструкцією ЦВК кандидати повинні прибути на телебачення в 19:30 для того, щоб провести жеребкування і встановити послідовність їх виступів", - додав Медведєв.

РБК-Україна писало, що сьогодні 15 квітня в ефірі ICTV о 22:40 відбудуться дебати Порошенка з радником Зеленського Олександром Данилюком.

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