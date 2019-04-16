Почти 70% украинцев хотят видеть дебаты между Зеленским и Порошенко

Фото: НБК Олимпийский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Только 15% сделают свой выбор между кандидатами на основании дебатов

Большинство украинцев (68,7%) хотят видеть дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, 41,9% украинцев считают, что дебаты между кандидатами обязательно должны состояться, еще 26,7% считают их желательными, но не обязательными.

Дебаты являются определяющими для финального выбора, за кого голосовать, для 15% украинцев. Еще 25% примут во внимание результаты, но отмечают, что есть и другие факторы, влияющие на их выбор. Для 51% дебаты не являются важными для выбора, за кого голосовать.

Треть (34,5%) украинцев хотели бы в результате дебатов лучше узнать о программу кандидата, 30% - убедиться, что выбранный кандидат - тот самый человек, за которую хотят голосовать. Еще 18% хотят посмотреть, как кандидат общается.

Киевский международный институт социологии провел опрос с 9 по 14 апреля 2019 года среди 2004 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, Петр Порошенко предлагает Владимиру Зеленскому провести предвыборные дебаты на НСК "Олимпийский" (Киев) между 16:00 и 18:00 в пятницу, 19 апреля, а затем принять участие в дебатах в студии "Суспильного". В штабе Зеленского отвергли это предложение.

Отметим, по данным опроса КМИС, проведенного с 9 по 14 апреля 2019 года, во втором туре выборов 2019 в Украине пока больше шансов победить у Владимира Зеленского (48,4%), чем у действующего президента Петра Порошенко (17,0%).