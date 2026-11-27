7 корпус ДШВ раскрыл замысел россиян на Гуляйпольском направлении: где самые тяжелые бои
Украинские военные сдерживают наступление россиян на Гуляйпольском направлении, не давая врагу приблизиться к Запорожью и перерезать логистику города. Через неделю оккупанты понесли значительные потери в живой силе, технике и артиллерии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале 7 корпуса ДШВ.
Какая цель россиян в Запорожской области
По оценке украинских военных, главная цель окупантов на Южном отрезке фронта - окружить Запорожье и отрезать город от логистики. Для этого противник развивает наступление вдоль оси Гуляйполе - Омельник.
На острие главного удара находится участок Горькое - Верхняя Терса – Воздвижевка, куда враг стягивает все имеющиеся силы и средства.
"Чтобы добиться цели, оккупантам нужно прорвать линию обороны 7-го корпуса ДШВ", - отмечается в сообщении.
В 7 корпусе объясняют, что выход российских войск на рубеж в 25 км от Запорожья позволил бы противнику применять самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" для поражения переправ через Днепр и перерезания логистики Сил обороны Украины.
Обстановка на линии боевого столкновения
По данным военных, враг находится примерно в 80 км от областного центра.
Тяжелые бои продолжаются за села Горькое и Верхняя Терса. В последние три месяца оккупанты неоднократно и безуспешно пытались прорвать оборону корпуса через Железнодорожное, бросая в штурмы бронетехнику, автотранспорт и мотоциклы.
В то же время, подразделения в полосе 7-го корпуса системно уничтожают вражеские ресурсы еще на подходе. Главный логистический хаб врага - Гуляйполе - расположен всего в 10 км к востоку от Верхней Терсы. С лета противник накапливает там технику и личный состав.
В корпусе сообщили, что 23 ноября в Гуляйполе украинские военные уничтожили пункт накопления 127-й мотострелковой дивизии РФ.
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Сначала объект обнаружила разведка, после чего бойцы 154-й отдельной механизированной бригады провели доразведку. Впоследствии по цели нанесли авиаудар.
В результате удара сдетонировал склад боеприпасов, а здание вместе с 13-20 российскими военными было полностью уничтожено.
Потери окупантов
"По данным перехватов, командование 5-й общевойсковой армии России крайне недовольно своими подразделениями из-за проваленных задач и безумных потерь. Враг жалуется, что Силы обороны накрывают их еще на этапе логистики - во время выдвижения техники и пехоты в сторону Гуляйполя", - сообщили военные.
За последнюю неделю в полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ потери РФ составляют:
- 826 окупантов обезврежены;
- 127 единиц автотехники поражены;
- 21 орудие уничтожено/повреждено.
"7-й корпус продолжает стойко держать рубежи и успешно выполняет задачи оборонной операции на направлении Гуляйполе - Запорожье", - резюмируется в сообщении.
Напомним, что в последнее время российские войска активизировали попытки штурмовых действий в районе Гуляйполя, используя сложные погодные условия.
В частности, оккупанты пытались продвигаться под прикрытием тумана, активно маневрируя на автомобильной и мототехнике, а также нанося удары по украинскому тылу в направлении Запорожья, однако успеха не имели.
В то же время в сети периодически появлялись сообщения о якобы успехах врага на этом участке фронта.
Ранее в Десантно-штурмовых войсках официально прокомментировали слухи о продвижении россиян под Гуляйполем, в частности в районе населенного пункта Верхняя Терса, опровергнув информацию о потере позиций и заверив, что ситуация находится под контролем Сил обороны.