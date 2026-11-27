Украинские военные сдерживают наступление россиян на Гуляйпольском направлении, не давая врагу приблизиться к Запорожью и перерезать логистику города. Через неделю оккупанты понесли значительные потери в живой силе, технике и артиллерии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале 7 корпуса ДШВ.

Какая цель россиян в Запорожской области

По оценке украинских военных, главная цель окупантов на Южном отрезке фронта - окружить Запорожье и отрезать город от логистики. Для этого противник развивает наступление вдоль оси Гуляйполе - Омельник.

На острие главного удара находится участок Горькое - Верхняя Терса – Воздвижевка, куда враг стягивает все имеющиеся силы и средства.

"Чтобы добиться цели, оккупантам нужно прорвать линию обороны 7-го корпуса ДШВ", - отмечается в сообщении.

В 7 корпусе объясняют, что выход российских войск на рубеж в 25 км от Запорожья позволил бы противнику применять самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" для поражения переправ через Днепр и перерезания логистики Сил обороны Украины.

Обстановка на линии боевого столкновения

По данным военных, враг находится примерно в 80 км от областного центра.

Ситуация на Гуляйпольском направлении (фото: t.me/corps7DSHV)

Тяжелые бои продолжаются за села Горькое и Верхняя Терса. В последние три месяца оккупанты неоднократно и безуспешно пытались прорвать оборону корпуса через Железнодорожное, бросая в штурмы бронетехнику, автотранспорт и мотоциклы.

В то же время, подразделения в полосе 7-го корпуса системно уничтожают вражеские ресурсы еще на подходе. Главный логистический хаб врага - Гуляйполе - расположен всего в 10 км к востоку от Верхней Терсы. С лета противник накапливает там технику и личный состав.

В корпусе сообщили, что 23 ноября в Гуляйполе украинские военные уничтожили пункт накопления 127-й мотострелковой дивизии РФ.

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Сначала объект обнаружила разведка, после чего бойцы 154-й отдельной механизированной бригады провели доразведку. Впоследствии по цели нанесли авиаудар.

В результате удара сдетонировал склад боеприпасов, а здание вместе с 13-20 российскими военными было полностью уничтожено.

Потери окупантов

"По данным перехватов, командование 5-й общевойсковой армии России крайне недовольно своими подразделениями из-за проваленных задач и безумных потерь. Враг жалуется, что Силы обороны накрывают их еще на этапе логистики - во время выдвижения техники и пехоты в сторону Гуляйполя", - сообщили военные.

За последнюю неделю в полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ потери РФ составляют:

826 окупантов обезврежены;

127 единиц автотехники поражены;

21 орудие уничтожено/повреждено.

"7-й корпус продолжает стойко держать рубежи и успешно выполняет задачи оборонной операции на направлении Гуляйполе - Запорожье", - резюмируется в сообщении.