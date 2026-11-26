Авиация ВСУ разгромила логово российской пехоты в Гуляйполе (видео)
Украинская авиация во взаимодействии с десантниками нанесла прицельный удар по скоплению войск РФ, техники и боеприпасов в Гуляйполе. В результате атаки ликвидировано до двух десятков окупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШУ) ВСУ.
По данным военных, успешный авиаудар нанесла авиация группировки войск "Юг" совместно с 7 корпусом ДШВ.
Целью стало полуразрушенное кирпичное здание в центре Гуляйполя, расположенное примерно в 10 километрах от линии боевого столкновения.
Этот объект подразделения 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии РФ использовали одновременно как состав и пункт сбора малых пехотных групп.
По имеющейся информации, именно отсюда враг планировал развивать дальнейшие наступательные действия к северо-западу от города.
Удару предшествовала тщательная разведка и детальный анализ перемещений личного состава и техники противника как вокруг здания, так и внутри него.
В результате совместной операции украинским силам удалось уничтожить 20 российских военнослужащих, запасы боеприпасов и провизии, антенны связи, мотоциклы и наземные роботизированные комплексы (НРК).
Ситуация на Гуляйпольском направлении
Напомним, что в последнее время российские войска активизировали попытки штурмовых действий в районе Гуляйполя, используя сложные погодные условия.
В частности, оккупанты пытались продвигаться под прикрытием тумана, активно маневрируя на автомобильной и мототехнике, а также нанося удары по украинскому тылу в направлении Запорожья, однако успеха не имели.
В то же время в сети периодически появляются сообщения о якобы успехах врага на этом участке фронта.
Ранее в Десантно-штурмовых войсках официально прокомментировали слухи о продвижении россиян под Гуляйполем, в частности в районе населенного пункта Верхняя Терса, опровергнув информацию о потере позиций и заверив, что ситуация находится под контролем Сил обороны.