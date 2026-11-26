Фото: ВСУ нанесли авиаудар по составу боеприпасов и техники РФ в Гуляйполе (Getty Images)

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Украинская авиация во взаимодействии с десантниками нанесла прицельный удар по скоплению войск РФ, техники и боеприпасов в Гуляйполе. В результате атаки ликвидировано до двух десятков окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШУ) ВСУ.

По данным военных, успешный авиаудар нанесла авиация группировки войск "Юг" совместно с 7 корпусом ДШВ. Целью стало полуразрушенное кирпичное здание в центре Гуляйполя, расположенное примерно в 10 километрах от линии боевого столкновения. Этот объект подразделения 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии РФ использовали одновременно как состав и пункт сбора малых пехотных групп. По имеющейся информации, именно отсюда враг планировал развивать дальнейшие наступательные действия к северо-западу от города. https://www.facebook.com/7CorpsDSHV/videos/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83-%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD-%D1%83-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%96-%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9/2259736101239268/?locale=uk_UA Удару предшествовала тщательная разведка и детальный анализ перемещений личного состава и техники противника как вокруг здания, так и внутри него. В результате совместной операции украинским силам удалось уничтожить 20 российских военнослужащих, запасы боеприпасов и провизии, антенны связи, мотоциклы и наземные роботизированные комплексы (НРК).