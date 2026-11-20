РФ пытается идти в наступление в районе Гуляйполя под прикрытием тумана, но безуспешно (видео)
Оккупанты на Гуляйпольском направлении маневрируют на авто- и мототехнике под туманом и бьют по тылу в сторону Запорожья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
По информации военных, с начала ноября российские войска неоднократно пытались продвинуться в глубь украинской обороны на технике под прикрытием тумана.
Также в непогоду оккупанты чаще ссылают одиноких пехотинцев, чтобы их было сложнее заметить.
Силы обороны срывают эти попытки и уничтожают вражеские силы.
Всего с начала ноября украинские военные уничтожили и повредили около 1 тысячи единиц техники РФ - среди нее авто, мотоциклы, квадроциклы, пушки, РСЗО и бронемашины.
Из-за неудач на поле боя противник усиливает удары по тыловой инфраструктуре и логистике, чтобы подготовить условия для движения в сторону Запорожья.
Именно Запорожье атакуют управляемыми авиабомбами, ракетами и ударными дронами, совмещая военные цели с психологическим давлением.
Подразделения ПВО 7 корпуса ДШВ в свою очередь сбивают враждебные цели в воздухе. За последнее время они уничтожили более 20-ти реактивных "Шахедов".
Напомним, что в последнее время российские войска пытаются активизировать штурмовые действия на нескольких участках передового, однако сталкиваются с жестким отпором украинских защитников.
В частности, недавно Россия усилила механизированные атаки возле Доброполья и Константиновки Донецкой области. Для наступления враг привлекает бронетехнику и легкий транспорт, пытаясь продавить украинскую оборону по этим направлениям.
В то же время аналитики фиксируют, что кафиры не имеют существенного продвижения, ведь ВСУ контратакуют на трех направлениях фронта - в частности, у Купянска, Лимана и Орехова.
Украинские воины не только сдерживают давление противника, но активно уничтожают его технику и ограничивают передвижение с помощью беспилотников.