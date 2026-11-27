Українські військові стримують наступ росіян на Гуляйпільському напрямку, не даючи ворогу наблизитися до Запоріжжя та перерізати логістику міста. За тиждень окупанти зазнали значних втрат у живій силі, техніці та артилерії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі 7 корпусу ДШВ.

Яка мета росіян на Запоріжжі

За оцінкою українських військових, головна мета окупантів на Південному відтинку фронту - оточити Запоріжжя та відрізати місто від логістики. Для цього противник розвиває наступ уздовж осі Гуляйполе - Омельник.

На вістрі головного удару перебуває ділянка Гірке - Верхня Терса - Воздвижівка, куди ворог стягує всі наявні сили та засоби.

"Щоб досягти мети, окупантам потрібно прорвати лінію оборони 7-го корпусу ДШВ", - зазначається у повідомленні.

У 7 корпусі пояснюють, що вихід російських військ на рубіж за 25 км від Запоріжжя дозволив би противнику застосовувати самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С" для ураження переправ через Дніпро та перерізання логістики Сил оборони України.

Обстановка на лінії бойового зіткнення

Наразі, за даними військових, ворог перебуває приблизно за 80 км від обласного центру.

Ситуація на Гуляйпільскому напрямку (фото: t.me/corps7DSHV)

Важкі бої тривають за села Гірке та Верхня Терса. Протягом останніх трьох місяців окупанти неодноразово й безуспішно намагалися прорвати оборону корпусу через Залізничне, кидаючи в штурми бронетехніку, автотранспорт і мотоцикли.

Водночас підрозділи у смузі 7-го корпусу системно нищать ворожі ресурси ще на підході. Головний логістичний хаб ворога - Гуляйполе - розташований лише за 10 км на схід від Верхньої Терси. З літа противник накопичує там техніку та особовий склад.

У корпусі повідомили, що 23 листопада в Гуляйполі українські військові знищили пункт накопичення 127-ї мотострілецької дивізії РФ.

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Спочатку об'єкт виявила розвідка, після чого бійці 154-ї окремої механізованої бригади провели дорозвідку. Згодом по цілі завдали авіаудару.

Унаслідок удару здетонував склад боєприпасів, а будівлю разом із 13-20 російськими військовими було повністю знищено.

Втрати окупантів

"За даними перехоплень, командування 5-ї загальновійськової армії рф вкрай незадоволене своїми підрозділами через провалені завдання та шалені втрати. Ворог жаліється, що Сили оборони накривають їх ще на етапі логістики - під час висування техніки та піхоти в бік Гуляйполя", - повідомили військові.

За останній тиждень у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ втрати РФ становлять:

826 окупантів знешкоджено;

127 одиниць автотехніки уражено;

21 гармату знищено/пошкоджено.

"7-й корпус продовжує стійко тримати рубежі та успішно виконує завдання оборонної операції на напрямку Гуляйполе - Запоріжжя", - резюмується у повідомленні.