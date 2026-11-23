В Десантно-штурмовых войсках прокомментировали информацию о возможном продвижении российской армии в районе Верхней Терсы на Гуляйпольском направлении.

Бои под Гуляйполем

Вчера Deep State показал продвижение врага в районе Верхней Терсы на Гуляйпольском направлении. В ДШВ дали официальный ответ на это.

"На Гуляйпольском направлении ведутся бои за населенный пункт Верхняя Терса. Участок Верхняя Терса - Воздвижевка является одним из самых активных. Он расположен на направлении главного удара противника, поэтому враг пытается задействовать все имеющиеся силы и средства для дальнейшего продвижения", - говорится в заявлении.



По словам военных, в течение последних трех месяцев оккупанты неоднократно безуспешно пытались прорваться в Верхнюю Терсу через населенный пункт Железнодорожное. Для этого россияне использовали бронированную, автомобильную и мототехнику.



"Почти 10 км восточнее Верхней Терсы расположено Гуляйполе. Противник рассматривает этот город как важный логистический хаб. С лета этого года россияне накапливали там технику и личный состав", - уточнили в ДШВ.



До недавнего времени, говорят военные, активность враг проявлял и южнее - на участке Верхняя Терса - Горькое.

"Однако в рамках оборонной операции украинские военные в полосе 7 корпуса ДШУ снизили наступательный потенциал противника", - уточнили они.

По имеющейся у ДШВ информации, командование 5-й общевойсковой армии РФ недовольно действиями собственных подразделений из-за невыполнения поставленных задач и значительных потерь на этом участке.

"Противник жалуется, что Силы обороны поражают их еще на этапе логистики - во время перемещения личного состава и техники в направлении Гуляйполя", - говорится в комментарии.



По соображениям безопасности 7-й корпус ДШВ не может подтверждать или опровергать изменение границы линии боевого столкновения в районе Верхней Терсы.