"Национальный кэшбэк". Сколько денег получили украинцы и на что потратили

"Национальный кэшбек" за сентябрь использовали уже около 120 тысяч украинцев. Большинство украинцев потратили выплаты на мобильную связь и коммуналку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

За сентябрь украинцам выплатили 37,2 миллиона гривен по программе "Национальный кэшбек". Пятая часть участников программы уже успела потратить деньги. Однако еще больше 500 тысяч украинцев пока держат средства на счетах. Это обусловлено тем, что в среднем один человек накопил 57,5 гривен.

Сейчас около 120 тысяч украинцев уже потратили свой кэшбек. 50% пользователей пополнили свой мобильный. Еще 35% - оплатили коммунальные услуги. Остальные украинцы рассчитались за интернет, транспорт и услуги питания.

Следующее начисление средств по программе "Национальный кэшбэк" состоится в конце ноября. В частности, за октябрь украинцы накопили около 125 миллионов гривен.

За первую половину ноября объем накопленных средств уже превысил показатели октября. По состоянию на середину ноября по программе "Национальный кэшбек", украинцы открыли 4,2 миллиона карточек. Однако только 2,5 миллиона украинцев активировали эти карты в "Дії". Следует заметить, что для получения кэшбека, активация карты в "Дії" обязательна.

Как отмечают в правительственном портале, выплата кэшбека за ноябрь состоится в конце декабря. Кэшбек за декабрь украинцы получат в феврале 2025 года.

Как узнать начислят ли кэшбек за товар

Сейчас получить кэшбек можно более чем на 320 тысяч украинских товаров от 1580 производителей. Для того чтобы проверить, на какой товар есть кэшбек, необходимо воспользоваться сканером штрихкодов в "Дії":

Зайдите в приложение "Дія" и нажмите раздел "Сервисы";

Далее жмите на "Национальный кэшбек";

В правом нижнем углу нажмите на отметку сканера.

Кроме этого, товары, за которые начисляется кэшбек, маркируют пометкой "Сделано в Украине". А также магазины, извещающие о работе программы, размещают соответствующие таблички на входе.