Пентагон готовит резкое наращивание производства оружия для Украины

США перестраивают производство вооружения под значительно большие объемы чтобы давать Украине "значительно больше по всему спектру".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Пита Гегсета на Диалоге Шангри-Ла в Сингапуре.

По словам Гегсета, Вашингтон пересматривает сам подход к выпуску критически важных боеприпасов и других видов вооружения - так, чтобы оборонная промышленность смогла выдавать заметно большие объемы продукции.

"Мы меняем подход к производству всех этих важных боеприпасов, чтобы наши компании поставляли не просто немного больше, а значительно больше по всему спектру возможностей, где мы можем помочь Украине", - сказал глава Пентагона.

Он также отметил, что США подталкивают европейских партнеров брать на себя большую часть ответственности за поддержку Киева, и одобрительно оценивают уже сделанное.

По его словам, Европа существенно нарастила финансовую и военную помощь, а Украина показала высокую эффективность в использовании предоставленных ресурсов.

"Мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ убедиться, что сможем помогать им вместе с нашими союзниками", - подчеркнул Гегсет.

Министр добавил, что Вашингтон продолжит работать с партнерами над поставками Украине ресурсов для обороны и над укреплением способности союзников поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.