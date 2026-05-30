Пентагон готовит резкое наращивание производства оружия для Украины

17:19 30.05.2026 Сб
2 мин
Гегсет пообещал поставлять "не просто немного больше, а значительно больше"
aimg Валерия Абабина
Пентагон готовит резкое наращивание производства оружия для Украины Фото: Министр обороны США Пит Гегсет (Getty Images)
США перестраивают производство вооружения под значительно большие объемы чтобы давать Украине "значительно больше по всему спектру".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Пита Гегсета на Диалоге Шангри-Ла в Сингапуре.

По словам Гегсета, Вашингтон пересматривает сам подход к выпуску критически важных боеприпасов и других видов вооружения - так, чтобы оборонная промышленность смогла выдавать заметно большие объемы продукции.

"Мы меняем подход к производству всех этих важных боеприпасов, чтобы наши компании поставляли не просто немного больше, а значительно больше по всему спектру возможностей, где мы можем помочь Украине", - сказал глава Пентагона.

Он также отметил, что США подталкивают европейских партнеров брать на себя большую часть ответственности за поддержку Киева, и одобрительно оценивают уже сделанное.

По его словам, Европа существенно нарастила финансовую и военную помощь, а Украина показала высокую эффективность в использовании предоставленных ресурсов.

"Мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ убедиться, что сможем помогать им вместе с нашими союзниками", - подчеркнул Гегсет.

Министр добавил, что Вашингтон продолжит работать с партнерами над поставками Украине ресурсов для обороны и над укреплением способности союзников поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Напомним, генсек НАТО ранее заявлял, что Европа профинансирует закупку американского оружия для Украины, а сам альянс должен больше инвестировать в оборону и брать на себя большую долю расходов на помощь Киеву.

Летом 2025 года США на время ставили на паузу передачу части вооружения - тогда речь шла о закупке оружия для Украины у частных американских компаний за средства Вашингтона.

Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
