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Врач назвала 4 простых способа, которые помогут избежать диабета

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Пятница 09 июня 2023 15:25
Врач назвала 4 простых способа, которые помогут избежать диабета Как избежать диабета (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Олеся Пидмурняк

Диабет влияет на все органы и системы организма и опасен своим осложнением - поражает нервную систему, сердце, возрастает риск инфарктов и инсультов. Чтобы минимизировать это, необходимо соблюдать лечение и проходить регулярные обследования.

Об этом сообщила эндокринолог Олеся Пидмурняк в Instagram.

Питание

Врач говорит, чтобы избежать осложнения диабета, следует следовать следующим советам:

  • контролировать количество насыщенных жиров;
  • употреблять достаточное количество цельнозерновых, фруктов и овощей;
  • дополнять рацион качественными протеинами;
  • не пересаливать пищу, чтобы удерживать нормальный уровень артериального давления;
  • следить за калорийностью и качеством рациона.

Артериальное давление

Врач говорит, что высокое артериальное давление затрудняет функционирование всего организма - вред испытывают сосуды, сердце, почки и глаза.

Один из самых действенных и доступных способов снизить давление - нормализовать массу тела и научиться удерживать ее.

Физическая активность

Благодаря регулярной физической нагрузке можно предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний. Также обеспечивается рациональное использование организмом глюкозы для превращения ее в энергию.

К тому же занятия спортом помогут избавиться от лишнего веса, укрепить тело, а благодаря укреплению мышечной ткани - повлиять на инсулинорезистентность и улучшить обмен веществ.

Курение

Эндокринолог говорит, что люди с диабетом обладают чувствительными или ослабленными высокими сахарами сосудами. Курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и это может привести к инфаркту, инсульту или преждевременной смерти.

Кроме того, нарушение зрения и нечувствительность конечностей - это результат осложненного кровообращения и несоблюдения органами и тканями питательных веществ.

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