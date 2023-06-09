Врач назвала 4 простых способа, которые помогут избежать диабета

Диабет влияет на все органы и системы организма и опасен своим осложнением - поражает нервную систему, сердце, возрастает риск инфарктов и инсультов. Чтобы минимизировать это, необходимо соблюдать лечение и проходить регулярные обследования.

Об этом сообщила эндокринолог Олеся Пидмурняк в Instagram .

Питание

Врач говорит, чтобы избежать осложнения диабета, следует следовать следующим советам:

контролировать количество насыщенных жиров;

употреблять достаточное количество цельнозерновых, фруктов и овощей;

дополнять рацион качественными протеинами;

не пересаливать пищу, чтобы удерживать нормальный уровень артериального давления;

следить за калорийностью и качеством рациона.

Артериальное давление

Врач говорит, что высокое артериальное давление затрудняет функционирование всего организма - вред испытывают сосуды, сердце, почки и глаза.

Один из самых действенных и доступных способов снизить давление - нормализовать массу тела и научиться удерживать ее.

Физическая активность

Благодаря регулярной физической нагрузке можно предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний. Также обеспечивается рациональное использование организмом глюкозы для превращения ее в энергию.

К тому же занятия спортом помогут избавиться от лишнего веса, укрепить тело, а благодаря укреплению мышечной ткани - повлиять на инсулинорезистентность и улучшить обмен веществ.

Курение

Эндокринолог говорит, что люди с диабетом обладают чувствительными или ослабленными высокими сахарами сосудами. Курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и это может привести к инфаркту, инсульту или преждевременной смерти.

Кроме того, нарушение зрения и нечувствительность конечностей - это результат осложненного кровообращения и несоблюдения органами и тканями питательных веществ.