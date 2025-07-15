Военный пропал или в плену? В Минобороны объяснили, кто и как может получить выплаты
Министерство обороны Украины предоставило разъяснения относительно порядка назначения денежного обеспечения в случаях, когда военнослужащий попал в плен или пропал без вести.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.
Кто может получить выплаты
Выплаты не назначаются автоматически - их могут получить только те лица, которых военный заранее указал в личном распоряжении. Если такого документа нет, средства могут выплачиваться:
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лицам первой очереди - жене или мужу, несовершеннолетним детям, детям с инвалидностью с детства (независимо от возраста), родителям, которые не лишены родительских прав;
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лицам второй очереди, если они являются подопечными военнослужащего - совершеннолетним детям, родным братьям или сестрам (при отсутствии распоряжения и лиц первой очереди).
Выплаты не производятся, если военный добровольно сдался в плен, дезертировал или самовольно оставил часть.
Также денежное обеспечение не назначается гражданам РФ и Белоруссии, лицам, постоянно проживающим в этих странах, а также осужденным за государственную измену, коллаборационизм или пособничество агрессору.
Как составить личное распоряжение
Личное распоряжение - это документ, в котором военный определяет, кому и в каких долях должно выплачиваться денежное обеспечение. Распоряжение можно в любой момент изменить или отменить, сделав соответствующую отметку в новом документе.
Для его оформления нужно:
- написать заявление в произвольной письменной форме;
- заверить подпись у командира части или нотариуса;
- передать документ в воинскую часть.
В случае заверения командиром - документ приобщают к делу в течение 1 дня, в случае нотариального заверения - в 30-дневный срок.
Как подать документы
После того, как командир части издал приказ о захвате в плен или исчезновении военнослужащего, документы на выплату можно подать в любой территориальный центр комплектования - независимо от места регистрации.
Необходимо подать:
- заявление с реквизитами банка и IBAN-счетом;
- копии паспорта, идентификационного кода;
- документы, подтверждающие родственные связи;
- дополнительные документы - если речь идет об опекунах, лицах с инвалидностью, усыновителях и т.д.
ТЦК проверяет документы, формирует электронный файл и отправляет его в военную часть через систему СЕДО. Рассмотрение заявления длится до 15 дней.
Как и когда осуществляются выплаты
В случае положительного решения средства поступают ежемесячно на банковский счет, указанный в заявлении (в текущем месяце - за предыдущий).
Размер выплат включает денежное обеспечение, ежегодные социальные выплаты, выплаты на оздоровление и тому подобное. Из них удерживаются алименты и обязательные отчисления, предусмотренные законом.
Кто получает:
- лицо, определенное в личном распоряжении - в указанной доле;
- при его отсутствии: лица первой очереди - 50% от суммы, остальное сохраняется за военным; лица второй очереди - 20%, остальное депонируется.
Право на получение средств наступает с даты, указанной в приказе командира о плене или пропаже без вести. Выплаты прекращаются в день возвращения из плена, выявления факта добровольной сдачи, смерти или выяснения обстоятельств.
В случае освобождения военнослужащего из плена, ему выплачивают всю депонированную сумму. В случае смерти - деньги включают в состав наследства.
Читайте также о том, что военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, могут получить единовременную денежную помощь (ЕДП) в случае установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности. Сумма выплаты зависит от группы инвалидности: I - 1 211 200 гривен, II - 908 400 гривен, III - 757 000 гривен.
Ранее мы писали о том, что Кабмин изменил порядок предоставления одноразовой денежной помощи семьям погибших военных. Теперь днем возникновения права на выплату считается дата актовой записи о смерти, а не дата смерти в свидетельстве.
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