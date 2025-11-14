RU

Общество Образование Деньги Изменения

По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон

Иллюстративное фото: в Украине увеличили выплаты за рождение ребенка (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине начиная со следующего года за рождение ребенка будут выплачивать по 50 тысяч гривен. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона №13532.

На сайте парламента указано, что закон было направлено на подпись президенту 10 ноября, его вернули с подписью главы государства 14 ноября. 

В чем суть закона

Законопроект №13532 был разработан Министерством социальной политики. 

Документ призван обеспечить поддержку семей с детьми, стимулировать рост рождаемости и создать условия, при которых родители смогут совмещать воспитание ребенка с профессиональной занятостью.

Законопроект вступит в силу 1 января 2026 года. Он предусматривает увеличение нескольких видов денежных выплат, связанных с рождением и содержанием детей. В частности, вводятся следующие изменения:

  • 50 000 гривен - одноразовая помощь при рождении ребенка;
  • 7 000 гривен - дородовая поддержка беременным незастрахованным женщинам;
  • 7 000 гривен - пособие по уходу за ребенком до 1 года;
  • 8 000 гривен - программа "єЯсла" для ухода за ребенком от 2 до 3 лет.

При этом министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин ранее обращал внимание, что право получить выплату в размере 7 тысяч гривен на уход за ребенком до одного года будут иметь все родители детей, которые родились в 2025 году.

В свою очередь первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Людмила Шемелинец обращала внимание, что 50 тысяч гривен смогут получить те родители, ребенок которых родился после 1 января 2026 года.

