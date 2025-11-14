По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон

На сайте парламента указано, что закон было направлено на подпись президенту 10 ноября, его вернули с подписью главы государства 14 ноября.

В чем суть закона

Законопроект №13532 был разработан Министерством социальной политики.

Документ призван обеспечить поддержку семей с детьми, стимулировать рост рождаемости и создать условия, при которых родители смогут совмещать воспитание ребенка с профессиональной занятостью.

Законопроект вступит в силу 1 января 2026 года. Он предусматривает увеличение нескольких видов денежных выплат, связанных с рождением и содержанием детей. В частности, вводятся следующие изменения: