По 50 тисяч гривень за народження дитини: Зеленський підписав закон

В Україні починаючи з наступного року за народження дитини виплачуватимуть по 50 тисяч гривень. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону №13532.
На сайті парламенту зазначено, що закон було направлено на підпис президенту 10 листопада, його повернули з підписом глави держави 14 листопада.
Законопроєкт №13532 було розроблено Міністерством соціальної політики.
Документ покликаний забезпечити підтримку сімей з дітьми, стимулювати зростання народжуваності та створити умови, за яких батьки зможуть поєднувати виховання дитини з професійною зайнятістю.
Законопроєкт набуде чинності 1 січня 2026 року. Він передбачає збільшення кількох видів грошових виплат, пов'язаних із народженням та утриманням дітей. Зокрема, запроваджуються такі зміни:
При цьому міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін раніше звертав увагу, що право отримати виплату в розмірі 7 тисяч гривень на догляд за дитиною до одного року матимуть усі батьки дітей, які народилися у 2025 році.
Зі свого боку перша заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Людмила Шемелинець звертала увагу, що 50 тисяч гривень зможуть отримати ті батьки, дитина яких народилася після 1 січня 2026 року.