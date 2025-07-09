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В Украине хотят платить несколько тысяч гривен в месяц после рождения ребенка

Украина, Среда 09 июля 2025 09:10
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В Украине хотят платить несколько тысяч гривен в месяц после рождения ребенка Фото: Дарья Марчак (MLSP.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В Минсоцполитики предлагают увеличить и ежемесячную выплату на ребенка, которая сейчас составляет 860 гривен. Конкретную цифру все еще согласовывают с Минфином.

Об этом первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Радіо Свобода".

По ее словам, законопроект содержит предложение выплачивать единовременным платежом 50 тысяч гривен после рождения ребенка.

"Кроме того, с первого месяца до 12-го месяца ребенка ежемесячно мы будем платить платеж, который будет существенно выше, чем текущий размер 860 гривен", - сказала она.

Однако этот размер ежемесячного платежа окончательно не согласовали.

"Но это кратное увеличение. То есть не 860 гривен, а несколько тысяч гривен в месяц - по крайней мере для того, чтобы женщина, которая сидит дома, даже если муж работает и является кормильцем в семье, чтобы такая женщина чувствовала, что она имеет свои карманные деньги и не зависит полностью от мужа", - рассказала Марчак.

Согласование проекта

Заместитель министра социальной политики заявила, что этот проект еще должно поддержать правительство. После этого, его подадут в парламент.

"По нашим расчетам, мы бы хотели, чтобы этот закон уже вступил в силу с 1 января 2026 года, и мы уже по крайней мере говорим с Министерством финансов о том, чтобы предусматривать средства на финансирование этого закона с 1 января 2026 года", - сказала она.

Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Одноразво выплачивается 10 320 гривен, остальную сумму выплачивают в течение трех лет по 860 гривен каждый месяц.

Проект министерства

В мае 2025 года Минсоцполитики обнародовало новый проект, которым предусмотрено:

  • предоставлять дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7 тысяч гривен незастрахованным);
  • предоставлять единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка;
  • предоставлять женщинам помощь для восстановления после родов в размере, который будет определен Кабинетом министров после принятия проекта акта.

По расчетам ООН, если не будут приняты меры политики, население Украины сократится к 2050 году до 32 млн.

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