В Украине хотят платить несколько тысяч гривен в месяц после рождения ребенка

В Минсоцполитики предлагают увеличить и ежемесячную выплату на ребенка, которая сейчас составляет 860 гривен. Конкретную цифру все еще согласовывают с Минфином.

Об этом первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Радіо Свобода ".

По ее словам, законопроект содержит предложение выплачивать единовременным платежом 50 тысяч гривен после рождения ребенка.

"Кроме того, с первого месяца до 12-го месяца ребенка ежемесячно мы будем платить платеж, который будет существенно выше, чем текущий размер 860 гривен", - сказала она.

Однако этот размер ежемесячного платежа окончательно не согласовали.

"Но это кратное увеличение. То есть не 860 гривен, а несколько тысяч гривен в месяц - по крайней мере для того, чтобы женщина, которая сидит дома, даже если муж работает и является кормильцем в семье, чтобы такая женщина чувствовала, что она имеет свои карманные деньги и не зависит полностью от мужа", - рассказала Марчак.

Согласование проекта

Заместитель министра социальной политики заявила, что этот проект еще должно поддержать правительство. После этого, его подадут в парламент.

"По нашим расчетам, мы бы хотели, чтобы этот закон уже вступил в силу с 1 января 2026 года, и мы уже по крайней мере говорим с Министерством финансов о том, чтобы предусматривать средства на финансирование этого закона с 1 января 2026 года", - сказала она.

Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Одноразво выплачивается 10 320 гривен, остальную сумму выплачивают в течение трех лет по 860 гривен каждый месяц.