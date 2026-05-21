5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси

Главное: Кремль готовит 5 сценариев : Россия активно планирует операции со стороны Беларуси против Черниговско-Киевского направления или стран НАТО.

Беспрецедентные меры безопасности СБУ : В 5-ти северных областях Украины стартовали масштабные меры с усиленными проверками.

Ядерные учения и заявления Лукашенко : На фоне совместных ядерных маневров с РФ белорусский диктатор предложил встречу Зеленскому.

Границу усиливают : Активно минируется приграничье и строятся фортификации, однако пока откровенных провокаций или прорывов ГПСУ не фиксирует.

Ресурс для наступления : Для нового вторжения в Черниговско-Киевском направлении врагу нужны сотни тысяч солдат, а сейчас все его силы связаны на востоке и юге Украины.

Главные маркеры реальной угрозы: Настоящим сигналом опасности, говорит эксперт станет формирование крупных ударных группировок, что обязательно зафиксируют разведки США и стран Европы.

Предыстория: от "специфической активности" до 5 сценариев РФ

Сигналы об обострении на северной границе начали поступать еще в середине апреля:

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. По его словам, в приграничных районах РБ фиксировалась перестройка дорог в направлении Украины и обустройство артиллерийских позиций.

В начале мая глава государства сообщил о "специфической активности" на отдельных участках украинско-белорусской границы.

На прошлой неделе Зеленский обнародовал информацию о дополнительных контактах между россиянами и Александром Лукашенко.

"Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью. Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко промахнется и решит поддержать еще и это российское намерение", - заявил президент.

Фото: Зеленский посетил г. Славутич на севере Украины на фоне угрозы со стороны Беларуси (president.gov.ua)

Уже 19 мая вышло интервью Александра Сырского изданию "Милитарный", в котором главком ВСУ подтвердил реальность этих угроз.

По данным Киева, Москва рассматривает планы операций на юг и на север от территории Беларуси - либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО.

Вопрос северной угрозы стал предметом обсуждения на заседании Ставки верховного главнокомандующего. Президент констатировал, что РФ готовит 5 сценариев наступления с севера, в том числе и на Черниговско-Киевском направлении. В связи с этим Силам обороны поручено усилить этот отрезок, а МИД - активизировать дипломатическую работу в отношении Беларуси.

Беспрецедентные меры: что происходит в приграничных областях

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны в четверг, 21 мая объявила о начале масштабных мероприятий по безопасности на севере страны. Спецоперации такого масштаба развернуты в пяти областях: Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской.

В ведомстве отмечают, что эти шаги "будут действенным сдерживающим фактором на любые агрессивные действия или операции врага и его союзника".

Главная цель мероприятий:

Контрразведка и защита от вражеских ДРГ.

Недопущение подрывной деятельности и военных преступлений.

Что предусматривает усиленный режим для гражданских:

Усиленную проверку граждан и документов.

Осмотры территорий и помещений для выявления запрещенных предметов.

Возможны ограничения прохода или проезда по улицам, осмотр автотранспорта.

Жителей приграничья призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, обязательно иметь при себе документы и строго соблюдать комендантский час.

Ядерные учения и предложение Лукашенко встретиться с Зеленским

Тем временем Беларусь совместно с РФ проводит ядерные учения, которые Кремль открыто назвал "сигналом для НАТО". Минобороны РФ уже отчиталось, что в рамках маневров доставило ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения в РБ.

Лукашенко посетил ракетную бригаду в Осиповичском районе, где заявил, что его мечта о российских комплексах "Искандер" в Беларуси осуществилась. Несмотря на это, белорусский диктатор продолжает уверять, что якобы "не собирается вступать в прямую войну".

"Мы вместе будем защищать нашу Родину от Бреста до Владивостока, где расположены два государства... Беларусь не собирается втягиваться в конфликт в Украине, и может быть втянута, только если ее территория подвергнется агрессии", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в любой точке Украины или Беларуси, чтобы "обсудить проблемы отношений".

Фото: Лукашенко 21 мая посетил ядерные учения и по видеосвязи пообщался с Путиным (Getty Images)

Хотя Минск формально отрицает участие в войне, именно белорусские власти в феврале 2022 года предоставили свою территорию для дислокации и наступления российских войск на Киев, а с территории РБ наносились удары по украинским городам. Режим Лукашенко также непрерывно проводит военные сборы.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на очередную риторику из Минска.

В ответ на вопрос РБК-Украина советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин подчеркнул, что слова Лукашенко потеряли всякий вес после событий 2022 года.

"Поэтому следим за его действиями. Лукашенко имеет привычку немного туповато придумывать постфактум откуда на него "готовилось нападение". О чем тут говорить", - отметил Литвин.

Он также сообщил, что Владимир Зеленский находился в Славутиче вблизи границы с Беларусью, где лично общался с общинами по вопросам безопасности.

Что говорят в ГПСУ о ситуации на границе

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина отметил, что угроза со стороны Беларуси никуда не исчезает, особенно на фоне данных разведки. Длина границы составляет более 1000 километров, и Силы обороны готовы к любому развитию событий.

"Мы продолжаем наращивать вместе с органами местной власти инженерное укрепление непосредственно по линии границы... Вооруженные силы также продолжают наращивать минно-взрывные заграждения на наиболее угрожающих направлениях, где могло бы ожидаться движение техники противника", - сообщил Демченко.

По данным ГПСУ, сейчас Россия не имеет большого количества своих сил в Беларуси, однако Кремль давит на Минск, чтобы тот присоединился к войне собственными подразделениями.

Фото: Москва не имеет ударного кулака в РБ, но давит на Минск, чтобы привлечь белорусские войска (инфографика РБК-Украина)

"Поэтому нельзя исключать провокации, нельзя исключать вторжение с привлечением подразделений Беларуси. Конечно, возможно, Беларусь и сопротивляется этому, но попытка России втянуть Беларусь в более масштабную войну она есть", - сказал изданию Демченко.

В то же время спикер ГПСУ отметил, что непосредственно на линии границы откровенных провокационных действий или попыток захода ДРГ в последнее время не фиксировали.

Демченко напомнил, что на основных путях развернуты контрольные посты для проверки людей. Кроме того, законодательством определено, что в пределах 5-километровой пограничной полосы граждане должны иметь специальное разрешение от пограничного отряда на постоянное или временное проживание и пребывание.

Привлечет ли Лукашенко свою армию и, есть ли у России ресурсы для наступления?

Экс-спикер Генерального штаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина призвал рассматривать текущую ситуацию сквозь призму информационных вбросов, манипуляций и, главное, наличия ресурсов.

"Есть ли сейчас на территории Республики Беларусь достаточный российский военный для осуществления масштабной провокации? Очевидно, что нет. Полторы тысячи российских военных, которые задействованы в обеспечении радиотехнической разведки, систем РЭБ, а также авиационной инфраструктуры... это точно не о мощной ударной группировке", - убеждает эксперт.

Однако определенные приготовления происходят на долгосрочную перспективу. Если белорусы развивают инфраструктуру и площадки для артиллерии в сторону Украины, в будущем это может создать сложности.

Селезнев отмечает, что приграничье не застраховано от действий ДРГ, ведь для этого не нужно много техники или людей. На Черниговщине враг пытается действовать малыми группами, создавая угрозу для местных жителей. Однако верифицированных данных от украинской или западных разведок о переброске значительных ресурсов для масштабного наступления сейчас нет.

По мнению эксперта, белорусский диктатор не готов к этому и всячески будет избегать прямого участия. Он напоминает, что в 2022 году, когда ВСУ были более уязвимыми, белорусская армия не вошла в Украину.

Во-вторых, Минск знает о мощных фортификациях в четырех северных регионах Украины и сложных географически-климатических условиях (болота, леса).

В-третьих, Беларусь понимает, что Украина может действовать превентивно, что нанесет сокрушительный удар по ее уязвимой из-за санкций экономике.

Цена прорыва Черниговско-Киевского направления и маркеры наступления

Эксперт отмечает, что сейчас все ресурсы войск РФ привлечены на юге и востоке Украины.

По его словам, для эффективной и масштабной атаки на Черниговщину с территории Брянской области РФ понадобилось бы несколько десятков, а то и сотен тысяч человек личного состава, которых у нее на этом направлении нет.

Поэтому, по его мнению, ближайшие месяцы масштабное наступление маловероятно, хотя расчеты Генштаба всегда базируются на худших прогнозах.

Селезнев объясняет, что основным индикатором реальной угрозы, кроме данных США, должны стать заявления разведок других стран-партнеров, граничащих с РБ (в частности Литвы и Польши).

Как только появятся публичные данные о формировании ударных бронетанковых групп или масштабной переброске войск - тогда можно будет говорить об изменении вероятности на факт, говорит собеседник.

"Военные всегда готовятся к худшему варианту развития ситуации... Надеемся на лучшее, готовимся к худшему - это традиционная опция. Воспринимать на веру, что обязательно будет так, как рассматривается в крупнейших кризисных вариантах, пожалуй, не стоит. Вспомним, Путин когда-то грезил о том, что в течение трех суток он захватит Киев... С того времени прошло более четырех лет, и до сих пор идут бои", - подытожил Селезнев.