Ядерные учения РФ и Беларуси: какова их цель и ждать ли усиления обстрелов Украины

14:40 19.05.2026 Вт
3 мин
Эксперт назвал цели врага и почему Кремль привлек к учениям Беларусь
aimg Мария Кучерявец aimg Иван Ступак Эксперт
Ядерные учения РФ и Беларуси: какова их цель и ждать ли усиления обстрелов Украины Фото: Россия совместно с Беларусью проводит ядерные учения (Getty Images)
Россия объявила о старте масштабных трехдневных учений по подготовке и применению ядерного оружия. Очередное "бряцание" оружием Кремль разделил с Минском и этому могут быть несколько причин.

О деталях ядерных тренировок врага, почему привлечена Беларусь и о том, грозит ли это усилением ударов по Украине, - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • РФ начала масштабные ядерные учения с участием РВСН, Тихоокеанского и Северного флотов.
  • В Кремле заявили, что цель маневров - проверка готовности войск и "сдерживание противника".
  • Беларусь участвует в учениях вместе с РФ, но, реального доступа к ядерному оружию не имеет.
  • Главная аудитория ядерного шантажа РФ - западные страны.

Цель и масштабы учений

В российском Минобороны сегодня заявили, что привлекли к мероприятиям ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Тихоокеанский и Северный флоты. Официальной целью названа "проверка уровня подготовки войск и отработка действий по сдерживанию противника".

Такие проверки армия РФ проводит регулярно. Аналогичные учения с отработкой пусков ракет с подводных лодок и космодрома Плесецк проходили в 2022-м году и октябре 2023 года.

Какова роль Беларуси

Белорусская сторона еще вчера заявила, что маневры носят "плановый характер" и "не несут угрозы безопасности в регионе". Их военные "будут отрабатывать доставку и подготовку ядерных боеприпасов к применению".

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии РБК-Украина отметил, что Беларусь регулярно участвует в мероприятиях с РФ из-за нехватки собственного опыта. Однако реального доступа к ядерному оружию Минск не имеет.

"Белорусы вообще здесь не имеют отношения к ядерному оружию. По факту мы не знаем, есть ли оно в РБ на самом деле, потому что это же может быть муляж", - отметил Ступак.

Эксперт объясняет, что ядерное оружие не хранится в снаряженном состоянии. Ракета и ядерный заряд хранятся отдельно. Их компонуют только, когда они планируются к запуску.

Эксперт прямо объясняет, почему Россия привлекла Беларусь и почему Минск за это хватается:

  • Нехватка опыта у белорусов: Эксперт отмечает, что у белорусских военных опыта нет и они "хватаются за любую возможность потренироваться с россиянами".
  • Выгода для Кремля: Россиянам это выгодно для усиления эффекта запугивания Запада (очередное "бряцание" оружием), хотя фактически белорусов к самому ядерному оружию даже не допускают - всем руководит лишь 12-е Главное управление российского Генштаба.

На кого рассчитан шантаж

Собеседник подтвердил, что эти учения имеют плановую основу и утверждались еще в 2025 году, хотя сроки их проведения могли несколько ускорить (перенести с июня на май). Текущие действия Кремля являются очередным "бряцанием" оружием.

"Наши граждане уже не обращают на это внимание, мы уже свое отбоялись еще в 22-м году. Поэтому я не думаю, что наших граждан еще можно этим напугать. А вот западная аудитория, она пугается, поэтому, возможно, на них это так же рассчитано", - объясняет Ступак.

Ждать ли усиления ракетных обстрелов

По словам Ступака, масштабные ядерные тренировки врага не влияют на интенсивность ударов по территории Украины. Зато обстрелы привязаны сугубо к разведке оккупантов.

"Если они знают, куда стрелять по территории Украины, если они разведали через своих наводчиков, то они будут стрелять. Именно этим объясняются определенные паузы, которые у них возникают. Они учитывают информацию, где размещаются производственные мощности ракетные, наши дроны, они это проверяют - это занимает время. Именно этим объясняется такой несистемный обстрел: то густо - то пусто, то много - то пауза", - резюмировал эксперт.

