ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Не ждите осени: 5 противовоспалительных продуктов, которыми нужно запастись уже сейчас

Суббота 28 июня 2025 16:33
UA EN RU
Не ждите осени: 5 противовоспалительных продуктов, которыми нужно запастись уже сейчас Противовоспалительные продукты, которые полезно есть летом (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Летом организм особенно нуждается в поддержке в борьбе с воспалениями, которые могут быть причиной усталости, проблем с пищеварением и кожей. Названы 5 доступных противовоспалительных продуктов, которые стоит добавить в рацион именно в теплый сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.

Клубника

Диетолог Тэмми Браун отмечает, что клубника богата полифенолами, которые защищают организм от внешнего вмешательства, которое может возникнуть из-за стресса, загрязнения или даже старения.

Исследование показало, что ежедневное потребление клубники в течение 4 недель связано со значительным улучшением биомаркеров воспаления и антиоксидантного статуса.

Попробуйте добавить клубнику в йогурт, овсянку, смузи или салат.

Грецкие орехи

Грецкие орехи являются одними из самых противовоспалительных орехов, которые стоит есть, благодаря их сочетанию омега-3 альфа-линоленовой кислоты (АЛК), клетчатки и полифенолов.

АЛК может уменьшить выработку маркеров воспаления и защитить клетки от окислительного повреждения.

Кроме того, когда грецкие орехи перевариваются, их полифенолы превращаются кишечной микробиотой в уролитины - соединения, которые уменьшают воспаление и поддерживают метаболическое здоровье.

Такие орехи невероятно универсальны, что позволяет легко включить их в свой ежедневный рацион.

Окра

Окра (также известная как бамия) - это низкокалорийный овощ, богатый витаминами, минералами и полезными растительными соединениями.

Содержит много клетчатки, которая способствует здоровому пищеварению, предотвращает запоры и поддерживает микрофлору кишечника.

Хотя окру часто недооценивают из-за ее порой скользкой текстуры, она невероятно питательна. Богата витаминами А и С, антиоксидантами и магнием, окра содержит много веществ, которые могут помочь уменьшить воспаление.

Витамин А поддерживает иммунную систему и помогает поддерживать здоровье тканей, а витамин С действует как мощный антиоксидант, который нейтрализует вредные свободные радикалы.

Магний также важен для борьбы с хроническим воспалением, поскольку помогает регулировать воспалительные реакции. Вместе эти питательные вещества работают в клетках, уменьшая оксидативный стресс и поддерживая общее здоровье клеток.

Лосось

Лосось является прекрасным источником ЭПК и ДГК - двух типов омега-3 жирных кислот, известных своей способностью уменьшать воспаление в организме. Эти полезные жиры действуют, препятствуя выработке воспалений.

Они также помогают регулировать реакцию иммунной системы на стресс или травмы. Для идеального легкого и полезного летнего ужина подавайте филе лосося на гриле с салатом из свежих огурцов и помидоров.

Сливы

Сливы имеют сладкий и приятно терпкий вкус, а также щедрую дозу противовоспалительных соединений. Косточковые фрукты, такие как сливы, богаты антиоксидантами, клетчаткой и фенольными соединениями, которые связаны с противовоспалительным действием.

Было показано, что эти соединения помогают регулировать воспалительную реакцию организма, подавляя провоспалительные цитокины и ферменты, которые могут способствовать оксидативному стрессу.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровая еда Здоровье
Новости
ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно
ВСУ сбили новейшую бомбу-ракету "Гром-1": что о ней известно
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу