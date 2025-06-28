Не ждите осени: 5 противовоспалительных продуктов, которыми нужно запастись уже сейчас

Летом организм особенно нуждается в поддержке в борьбе с воспалениями, которые могут быть причиной усталости, проблем с пищеварением и кожей. Названы 5 доступных противовоспалительных продуктов, которые стоит добавить в рацион именно в теплый сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Клубника

Диетолог Тэмми Браун отмечает, что клубника богата полифенолами, которые защищают организм от внешнего вмешательства, которое может возникнуть из-за стресса, загрязнения или даже старения.

Исследование показало, что ежедневное потребление клубники в течение 4 недель связано со значительным улучшением биомаркеров воспаления и антиоксидантного статуса.

Попробуйте добавить клубнику в йогурт, овсянку, смузи или салат.

Грецкие орехи

Грецкие орехи являются одними из самых противовоспалительных орехов, которые стоит есть, благодаря их сочетанию омега-3 альфа-линоленовой кислоты (АЛК), клетчатки и полифенолов.

АЛК может уменьшить выработку маркеров воспаления и защитить клетки от окислительного повреждения.

Кроме того, когда грецкие орехи перевариваются, их полифенолы превращаются кишечной микробиотой в уролитины - соединения, которые уменьшают воспаление и поддерживают метаболическое здоровье.

Такие орехи невероятно универсальны, что позволяет легко включить их в свой ежедневный рацион.

Окра

Окра (также известная как бамия) - это низкокалорийный овощ, богатый витаминами, минералами и полезными растительными соединениями.

Содержит много клетчатки, которая способствует здоровому пищеварению, предотвращает запоры и поддерживает микрофлору кишечника.

Хотя окру часто недооценивают из-за ее порой скользкой текстуры, она невероятно питательна. Богата витаминами А и С, антиоксидантами и магнием, окра содержит много веществ, которые могут помочь уменьшить воспаление.

Витамин А поддерживает иммунную систему и помогает поддерживать здоровье тканей, а витамин С действует как мощный антиоксидант, который нейтрализует вредные свободные радикалы.

Магний также важен для борьбы с хроническим воспалением, поскольку помогает регулировать воспалительные реакции. Вместе эти питательные вещества работают в клетках, уменьшая оксидативный стресс и поддерживая общее здоровье клеток.

Лосось

Лосось является прекрасным источником ЭПК и ДГК - двух типов омега-3 жирных кислот, известных своей способностью уменьшать воспаление в организме. Эти полезные жиры действуют, препятствуя выработке воспалений.

Они также помогают регулировать реакцию иммунной системы на стресс или травмы. Для идеального легкого и полезного летнего ужина подавайте филе лосося на гриле с салатом из свежих огурцов и помидоров.

Сливы

Сливы имеют сладкий и приятно терпкий вкус, а также щедрую дозу противовоспалительных соединений. Косточковые фрукты, такие как сливы, богаты антиоксидантами, клетчаткой и фенольными соединениями, которые связаны с противовоспалительным действием.