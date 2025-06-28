Не ждите осени: 5 противовоспалительных продуктов, которыми нужно запастись уже сейчас
Летом организм особенно нуждается в поддержке в борьбе с воспалениями, которые могут быть причиной усталости, проблем с пищеварением и кожей. Названы 5 доступных противовоспалительных продуктов, которые стоит добавить в рацион именно в теплый сезон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Клубника
Диетолог Тэмми Браун отмечает, что клубника богата полифенолами, которые защищают организм от внешнего вмешательства, которое может возникнуть из-за стресса, загрязнения или даже старения.
Исследование показало, что ежедневное потребление клубники в течение 4 недель связано со значительным улучшением биомаркеров воспаления и антиоксидантного статуса.
Попробуйте добавить клубнику в йогурт, овсянку, смузи или салат.
Грецкие орехи
Грецкие орехи являются одними из самых противовоспалительных орехов, которые стоит есть, благодаря их сочетанию омега-3 альфа-линоленовой кислоты (АЛК), клетчатки и полифенолов.
АЛК может уменьшить выработку маркеров воспаления и защитить клетки от окислительного повреждения.
Кроме того, когда грецкие орехи перевариваются, их полифенолы превращаются кишечной микробиотой в уролитины - соединения, которые уменьшают воспаление и поддерживают метаболическое здоровье.
Такие орехи невероятно универсальны, что позволяет легко включить их в свой ежедневный рацион.
Окра
Окра (также известная как бамия) - это низкокалорийный овощ, богатый витаминами, минералами и полезными растительными соединениями.
Содержит много клетчатки, которая способствует здоровому пищеварению, предотвращает запоры и поддерживает микрофлору кишечника.
Хотя окру часто недооценивают из-за ее порой скользкой текстуры, она невероятно питательна. Богата витаминами А и С, антиоксидантами и магнием, окра содержит много веществ, которые могут помочь уменьшить воспаление.
Витамин А поддерживает иммунную систему и помогает поддерживать здоровье тканей, а витамин С действует как мощный антиоксидант, который нейтрализует вредные свободные радикалы.
Магний также важен для борьбы с хроническим воспалением, поскольку помогает регулировать воспалительные реакции. Вместе эти питательные вещества работают в клетках, уменьшая оксидативный стресс и поддерживая общее здоровье клеток.
Лосось
Лосось является прекрасным источником ЭПК и ДГК - двух типов омега-3 жирных кислот, известных своей способностью уменьшать воспаление в организме. Эти полезные жиры действуют, препятствуя выработке воспалений.
Они также помогают регулировать реакцию иммунной системы на стресс или травмы. Для идеального легкого и полезного летнего ужина подавайте филе лосося на гриле с салатом из свежих огурцов и помидоров.
Сливы
Сливы имеют сладкий и приятно терпкий вкус, а также щедрую дозу противовоспалительных соединений. Косточковые фрукты, такие как сливы, богаты антиоксидантами, клетчаткой и фенольными соединениями, которые связаны с противовоспалительным действием.
Было показано, что эти соединения помогают регулировать воспалительную реакцию организма, подавляя провоспалительные цитокины и ферменты, которые могут способствовать оксидативному стрессу.
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