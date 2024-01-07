5 важнейших побед Эллины Свитолиной, которые войдут в историю (видео)

Финал турнира в Риме против Симоны Халеп (2018)

Открывает рейтинг победа Эллины на турнире WTA 1000 в итальянском Риме. По пути в финал украинка преодолела соперниц из Хорватии, России, Германии и Эстонии. Более того, в течение отборочных туров Элина отдала только один гейм Дарье Касаткиной. Однако в финале спортсменку ожидала непростая соперница - тогдашняя первая ракетка мира, румынка Симона Халеп.

Поединок начался довольно неожиданно: Элина сразу повела с брейком, а затем выиграла первый сет со счетом 6:0. На это украинцы ушло 20 минут.

Во второй части встречи Халеп уже больше навязала борьбу, однако Свитолина играла еще увереннее. Она снова повела с брейком при счете 1:1, а затем довела матч до победы (6:0, 6:4).

1/8 финала Олимпийских игр против Серены Уильямс (2016)

Серена Уильямс в 2016 году была непрерывной. Финал Открытого чемпионата Австралии и Роллан Гаррос, победа на Уимблдоне и турнире в Италии: американка подходила к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро в лучших кондициях.

Элина же проводила не лучший свой сезон: всего одна победа на турнире в Куала-Лумпуре и 1/8 на Роллан Гаррос. На Олимпиаде же спортсменка начала с двух побед над Андреа Петкович (2:6, 6:1, 6:3) и Хизер Уотсон (6:3, 1:6, 6:3).

В противостоянии с Сереной украинская считалась полным аутсайдером, однако на корте Элина доказала обратное. В первом сете при счете 3:3 она реализовала брейк-пойнт, после чего довела партию до победы. Во второй части встречи спортсменки обменялись брейками, однако Элина смогла сделать еще два: при счете 3:3 и 3:5. Эта победа Светолиной является единственной над Уильямсом в карьере.

1/4 финала Уимблдона против Иги Швентек (2023)

Самой главной победой Элины в 2023 году можно считать триумф в четвертьфинале Уимблдона. До начала поединка в победу украинке было трудно поверить. Тем не менее, ей противостояла действующая первая ракетка мира - Ига Швентек.

Польская теннисистка сразу начала с брейка и довела до счета 5:3, однако Элина выиграла 4 гейма подряд и реализовала первый же сетбол.

Во второй партии не обошлось без тай-брейка. Однако в решающий момент сильнее оказалась Ига. Спортсменка вырвала победу во втором сете 7:6.

В третьей части встречи Элина отдала всего 2 гейма и одержала победу: 7:5, 6:7, 6:2. В общей сложности за матч она сделала 5 подач навылет и выиграла 80% геймов на своей подаче.

Полуфинал Уимблдона 2023 года стал вторым для Элины в карьере.

Финал Итогового турнира WTA против Слоан Стивенс (2018)

Самым большим титулом Светолиной можно считать победу на Итоговом турнире Women's Tennis Assosiation (WTA) в Сингапуре. Украинка была шестой сеяной и попала в "Белую группу", где победила Каролин Возняцки (5:7, 7:5, 6:3), Петру Квиткову (6:3, 6:3) и Каролину Плишкову (6:3, 2 :6, 6:3).

В полуфинале Элина встретилась с представительницей Нидерландов Кики Бертенсом. Украинка победила в трех сетах и вышла на победительницу "Красной группы" и второго полуфинала, американку Слоун Стивенс.

Уже в начале матча Слоун повела с брейком. Уверенная игра у сетки и на линии помогла ей выиграть первый сет со счетом 6:3.

Правда, во второй партии уже Элина выглядела увереннее соперницы. Украинка использовала 3 из 4 брейк-пойнтов и немало заставляла американку ошибаться. Вторая партия завершилась со счетом 6:2 в пользу Свитолиной.

Решающий сет закончился с таким же результатом. Элина выиграла три гейма подряд в самом начале, реализовав брейк-пойнт во втором гейме. Американка отыграла его и сделала счет 2:3, однако уже в следующем гейме Элина снова завоевала очко на приеме. Свитолина сдержала преимущество до конца и стала первой и пока единственной украинкой, которой удалось выиграть Итоговый турнир.

Матч за третье место на Олимпиаде 2020 против Рыбакиной (2021)

Матч за третье место Олимпиады 2020 года в Токио стал не только одним из самых важных, но и одним из самых тяжелых в карьере Свитолиной. На протяжении соревнований украинка уверенно продвигалась по турнирной сетке, однако в полуфинале против чешки Маркеты Вондроушовой Элине банально не хватило сил. Немного восстановившись, она подошла к главному поединку июля и полуфиналу против казахской теннисистки Елены Рыбакиной.

Первая часть матча оказалась неудачной для Свитолиной. У Элины не шла первая подача, а очков на второй она почти не выигрывала. 22-летняя Рыбакина выглядела свежей и, казалось, использовала каждый имеющийся момент, чтобы заработать очки. Первая партия завершилась со счетом 6:1 в пользу казахской теннисистки.

Во втором сете спортсменки шли "ноздря в ноздрю". Каждая из теннисисток реализовала по одному брейк-пойнту, однако до счета 6:6 победителя определить так и не удалось. В самый ответственный момент Элина проявила характер и выиграла тай-брейк со счетом 7:5.

В третьем сете Рыбакина снова на расстоянии вела игру. При счете 1:4 Эллине удалось выиграть 4 гейма подряд, сделав два брейка и перевернуть счет на 5:4. У решающей партии у украинки было целых 7 матчболов, однако только из последнего Элина вырвала победу.

Украинка упала на корт, закрыла лицо руками и не стала сдерживать слезы. Вместе с ней у экранов телевизора радовались сотни тысяч украинцев. 31 июля 2021 года Свитолина принесла Украине первую в истории Олимпийскую медаль по теннису.